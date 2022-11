La evaluación de las políticas públicas es un aspecto esencial de buena ejecución, pero casi siempre es olvidado por parte de las administraciones y poderes públicos. En ocasiones, las ideas o medidas que uno se imagina como fabulosas en la cabeza, y que en su diseño teórico pueden parecernos buenas, cuando se implementan, se ve como no logran el efecto deseado, o son tan complejas que no pueden aplicarse. Personalmente me interesa mucho la evaluación del impacto de las medidas, porque es la única manera de mejorar lo que hacemos en beneficio de la sociedad, y en este caso del sector agroalimentario. El martes 29 celebramos el Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares con la participación de los responsables por parte del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea. El Comité de Seguimiento es un órgano previsto en el Reglamento de Desarrollo Rural de la PAC y en el cual, participan junto a la Consellería, el Ministerio y la Comisión Europea, los representantes de las organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones de productores ecológicos, y otras entidades sociales y económicas del territorio rural de las Islas Baleares. En el Comité de Seguimiento se revisa la marcha del programa, y se evalúa el cumplimiento progresivo de los objetivos e indicadores que nos marcamos como Comunidad Autónoma. Además, en cada Comité de Seguimiento, se presentan evaluaciones cualitativas sobre algunos temas concretos que cada año hemos priorizado revisar. En concreto, en este Comité de Seguimiento, se han presentado informes de evaluación sobre tres temas; El impacto de la medida de incorporación de jóvenes, la participación de las mujeres en las medidas del Programa de Desarrollo Rural, y en tercer lugar, un análisis sobre la presencia de los proyectos de producción ecológica, no solo a través de la ayuda de agricultura ecológica, sino en todas y cada una de las medidas del PDR.

Lo primero que destaca de la evaluación del PDR de las Islas Baleares es el compromiso efectivo del Gobierno Autonómico. El Gasto Público Total en el periodo 2014 – 2022 ha pasado de 164 M€ a 200M€ con un incremento muy considerable del aporte de financiación de los fondos CAIB, que además, se concretan en medidas esenciales como la incorporación de jóvenes, la inversión en modernización de explotaciones agrarias, en industrias agroalimentarias y en las medidas agroambientales. La segunda conclusión directa es que nuestro nivel de ejecución de FEADER es muy positivo y está por encima de la media nacional y la media europea. A fecha 31 de diciembre de 2021, la ejecución de Islas Baleares estaba en el 71% de FEADER, mientras que la media nacional estaba en el 63% y la media de la Unión Europea en el 66%. La tercera conclusión es que nuestro cumplimiento de objetivos va bien. De los 19 objetivos que se evalúan con carácter general en el PDR, en 5 de ellos hemos alcanzado o superado el 100%, en 3 más hemos superado ya el 90% de cumplimiento, y en otros 4 hemos superado el 60% de alcance. Es evidente que como en toda evaluación, existe espacio para la mejora y esto constituye parte de los deberes para el siguiente periodo. Mejorar la organización de los equipos de trabajo, simplificar los procedimientos y agilizar los plazos o mejorar la interrelación entre los distintos eslabones y agentes implicados en el desarrollo del programa, son algunos de los retos, pero el balance general y por medidas es sin dudarlo positivo en sus impactos. A partir de este momento entramos en una nueva etapa que será más exigente en cuanto a la evaluación se refiere. El nuevo Plan Estratégico de la PAC plantea la necesidad de que los estados y las autoridades regionales desarrollemos un Plan de Evaluación más ambicioso sobre todas las medidas de la PAC. El Reglamento del PEPAC prevé la creación de un Comité de Seguimiento del PEPAC que sustituirá al actual, y que no será solo para las medidas de desarrollo rural sino para toda la PAC. Como Comunidad Autónoma deberemos constituir este nuevo Comité en los próximos meses con una representación equilibrada de todos los sectores con intereses en el tema, y una de las prioridades y propuestas desde la Conselleria será que podamos evaluar el impacto que tendrá sobre el sector balear, la misma creación de la Región Insular Islas Baleares. La evaluación por fin, será transversal al conjunto de la PAC.