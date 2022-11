Son Roca desafía a España

Que no se alarme Manuel Marchena, presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo. No, no hay otro proceso separatista en nuestro país y menos protagonizado por el humilde barrio palmesano de Son Roca.

No todo va a ser fútbol en esta vida. Para muestra un botón: el Casal de Barri de Son Roca decidió contraprogramar nada menos que a Catar 2022. A la misma hora que el España-Alemania, el segundo encuentro de nuestra selección en este Mundial, organizó una sesión de cinefórum en el casal. Hay que ser valientes, animosos y corajudos para ofrecer como alternativa a un goloso partido la cinta El jardinero fiel. Pero no se trata solo del pase, el plan se completaba con una presentación, un análisis, una reflexión sobre la película. En los años 70 y 80 el cinefórum estuvo en un auge. Era una época de adolescencia democrática y muchos jóvenes y mayores buscaban, con ansia, la verdad a través de aquellas sesiones culturales donde se exhibían películas de las llamadas de arte y ensayo, en salas a menudo polvorientas. ¡Qué tiempos aquellos! Hasta la Iglesia se valió del recurso para dejar entrar un poco de aire fresco en la cerrada sociedad. Hoy el cine está de capa caída, acorralado por las plataformas y debilitado por las secuelas de la covid-19. Pero hay algunos héroes que resisten al invasor, como el casal de Son Roca, CineCiutat y el Colegio de Abogados de Balears. La sede colegial ha sido escenario del tradicional certamen Noviembre de cine jurídico. El menú, abierto a todo el público, han sido cinco excelentes películas, presentadas y comentadas por otros tantos juristas no menos prestigiosos. Raquel Aguiló; Frederic Xavier Ruiz Galmés; Juan Feliu; Ladislao Roig y Juan Pedro Yllanes han sido los maestros de ceremonias de estas gratificantes sesiones. No todo ha de ser el deporte rey, pero muchos están disfrutando de lo lindo con esta Copa Mundial de Fútbol. Corren malos tiempos y en los 90 minutos (más el «ratazo» que se añade en Qatar) te puedes abstraer de muchas preocupaciones. Frente al dilema país tóxico-espectáculo, la mayoría, como ocurre siempre, se ha inclinado por lo segundo, aunque siempre se deben recordar, y condenar, las violaciones de los derechos humanos. También hay algunos que, desde su cómoda poltrona, se empeñan en crear mala conciencia a los aficionados por entusiasmarse con el campeonato. El emirato es un estado impresentable, pero tiene gas, petróleo y dinero, cosas que hoy en día se cotizan más que nunca. Estos tres activos inclinan, en un mundo injusto, la balanza a favor de Qatar. No hay más cera que la que arde. Por otro lado, debemos congratularnos de que existan elementos y entidades que, desde la sociedad civil, se afanan en divulgar la cultura, favorecer el aprendizaje y promover la integración. La exhibición de El jardinero fiel se anunció con unos sencillos carteles pegados en postes de madera de Son Roca, como en los años 70. Cada uno lucha con las armas que tiene, pero lo que vale es la intención, el buen fin.