El Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora cada 25 de novembre, ens ha de permetre aturar-nos a reflexionar sobre quina societat tenim i quina estam construint. L’ONU ha assenyalat recentment que al món, cada onze minuts, una dona o una nina mor assassinada per un familiar o una persona propera i que una de cada tres dones patirà violència masclista al llarg de la seva vida.

Aquesta setmana, a les nostres illes, hem conegut el cas d’una menor que patia agressions físiques per part del seu nucli familiar. Gràcies a la resposta de l’entorn escolar, s’ha pogut detectar aquest cas, que ens fa visible una realitat que malauradament existeix i a la qual ens sentim interpel·lats a donar una resposta.

Des del Govern de les Illes Balears treballam per oferir diferents eines de prevenció, atenció i emprenedoria perquè les dones que pateixen qualsevol tipus de violència se sentin acompanyades. El telefòn d’assistència 24 hores 016 i el 971 17 89 89 de la Comunitat Autònoma són el recurs immediat davant qualsevol agressió. Només aquest 2022 el telèfon autonòmic ja ha atès 4.415 comunicacions i, a més a més, s’ha acompanyat un total de 427 dones en el procés de denúncia.

Volem dones empoderades que detectin quan estan patint una agressió i sàpiguen dir prou.

Volem dones valentes i emprenedores que sàpiguen dur les regnes de les seves vides sense cap mena de coacció ni intimidació.

Des del 2021 ens hem preparat per a l’aprovació de la Llei de garantia integral de la llibertat sexual per poder donar un servei per a la recuperació integral de les persones que hagin estat agredides. El gener de 2024 a les Illes Balears tindrem un centre de crisi a cada illa per atendre les víctimes. Garantim l’equitat del servei a totes i cada una de les illes, de manera que no hi hagi diferències quant als recursos socials, jurídics i psicològics que les dones tenen al seu abast, sigui quina sigui l’illa on resideixin. En aquests centres es garantirà l’acompanyament i l’atenció telefònica, telemàtica, psicològica, jurídica i social les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Podem fer intervenció, però si no feim una tasca de prevenció no aconseguirem erradicar aquesta greu xacra social. Per poder-ho fer, cal la implicació dels homes, perquè la seva tolerància zero contra la violència serà l’ajuda imprescindible i un referent per a les futures generacions.

He començat l’article parlant sobre la necessitat de tenir dones valentes i empoderades. Per això, em compromet a anar més enllà, a fi de fer possible que les víctimes deixin de ser-ho i puguin recuperar el seu pla de vida.