Aquesta és la pregunta a la qual tractaran de respondre la periodista i escriptora Lourdes Durán, d’una banda, i l’inspector de Policia local jubilat i articulista Jaume Pla Forteza, de l’altra, en una conversa que tendrà lloc demà dissabte a les 11.30 a l’espai Suscultura de Palma, tot en el marc dels actes que la nostra associació, Homes per la Igualtat – Mallorca, ha programat al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones.

No és un acte qualsevol, al meu parer. Tal com ens ho recordava la professora i periodista Ana Bernal en una recent col·laboració en aquest diari, cal posar el focus d’atenció en les víctimes de la violència masclista i fugir un poc de l’enrenou mediàtic ocasionat per la revisió de les penes derivades de la Llei del «només sí és sí» (sense que això signifiqui que s’hagin d’obviar les responsabilitats inherents al cas, evidentment). Que les dones víctimes de violència o agressions no hagin de patir més del que ja pateixen a causa de la seva situació, en definitiva.

1.171 dones mortes a l’Estat Espanyol -38 d’elles enguany- d’ençà el 2003, any en què es començà a comptabilitzar-les oficialment, és una xifra senzillament insuportable. Per evitar més agressions, més morts, més dolor, el paper de la policia -local, autonòmica o estatal- esdevé cabdal. Però són suficients, les mesures de protecció? Què ha fallat, quan una dona és finalment assassinada per la seva parella o company sentimental? Hi ha prou coordinació entre les diferents policies i cossos de seguretat, a l’hora d’abordar aquesta problemàtica?

En parlarem demà, hi estau convidats.