Señalando con el dedo desde la tribuna del Congreso, el diputado popular Píriz Maya calificaba a la ministra de Igualdad de inútil, el mismo insulto que han escuchado miles, cientos de miles de mujeres en ese precipicio que te lleva a la anulación y a ser víctima del dominio. No es lo mismo llamar inútil al señor Rato o al señor Ábalos, las palabras tienen connotaciones distintas, aunque formalmente sean la misma. Resuenan a historias conocidas de ese inconsciente colectivo en que «inútil, no sabes hacer nada, todo lo que tocas se estropea» te lleva a una realidad distinta que el «inútil» gritado a un árbitro de fútbol. La violencia verbal es la misma en todos los ámbitos, pero hay alguna que va dirigida justo al punto de flotación, y más si va acompañada de una explicación sobre los presupuestos generales condicionados a «mantener» a la ministra de Igualdad. Inútil y mantenida juntos hacen un dibujo exacto de la idea subsidiaria que tiene el señor diputado de la señora ministra. Soberbia estuvo mucho mejor, incluso sectaria o totalitaria hubieran sido preferibles, porque reconocen el poder de la otra parte, lo desprecian, pero no lo ningunean.

El diputado Rufián salió a defender a Irene Montero, que no estaba presente, pidiendo que se retirara el insulto. El portavoz de ERC, no sus compañeros de partido o de gobierno, que no hicieron el más mínimo gesto de reprobación, en una desoladora instantánea de la soledad en que se quedó la ministra de Igualdad. Cuando los errores son colectivos se busca un responsable al que dirigir los ataques hasta que se abrase, mientras los demás se apartan del fuego esperando salir lo más indemnes posible. La reacción del Ministerio de Igualdad ante las deficiencias de la ley ‘sí es sí’ también ha sido otro ejemplo de supervivencia que tampoco le llevará muy lejos, arrojando toda la responsabilidad a los operadores jurídicos sin reconocer ni una tacha en la regulación normativa de garantía de la libertad sexual, y convirtiéndose en una isla abandonada en el archipiélago gubernamental. La puntilla para la ruptura en la izquierda de la izquierda con un ex secretario general de Podemos como el perro del hortelano que solo ayuda a ahondar las contradicciones que él mismo impulsó, dejando a la nueva secretaria Belarra en la irrelevancia, a Irene Montero en el disparadero de las críticas, a Garzón en la invisibilidad y a Yolanda Díaz con un proyecto que, no solo no van a compartir, sino del que se van a colocar en frente. Y en todo este mar revuelto #IreneMonteroAPrision es tendencia en Twitter. Deben de ser los mismos expertos en derecho penal que nos están dando lecciones día sí y otro también.