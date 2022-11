En Palma se avasalla impunemente al peatón y abruman los grafitis

Dice el candidato del PP a alcalde de Palma, en artículo publicado en Diario de Mallorca, que los problemas de Ciutat no pueden circunscribirse a eliminar grafitis, que se hace imprescindible mirada larga para repensar lo que ha de hacerse en las próximas décadas. No es discutible lo que afirma Jaime Martínez, pero no hay que negar que problemas requeridos de solución inmediata los hay en Palma, y entre ellos destacan dos: el primero, por su intrínseca gravedad, es el de la ocupación por patinetes eléctricos y bicicletas de los espacios en los que el peatón debe poder deambular sin sobresaltos o, lo que es peor, sin cercano riesgo de ser atropellado. Las aceras, las calles cerradas al tráfico, le pertenecen, pero parece que el alcalde Hila no se percata de lo que no admite discusión. Es chocante la parálisis que maniata al equipo de gobierno municipal, en el que destaca la vistosa calamidad con que se desenvuelven los concejales de Podemos, que en casi todo emulan a lo que fue el inenarrable dúo del PP formado por la nominal alcaldesa Cirer y el alcalde efectivo José María Rodríguez, que no ha tardado ni un pispás en acceder al tercer grado penitenciario. Digresiones aparte, o el candidato Martínez se da cuenta de que eliminar grafitis, si ello es posible, lo que está envuelto en inmensa duda, y garantizar la seguridad del peatón es prioritario o fracasará caso de llegar a la alcaldía, lo que está por ver, puesto que la partida se jugará en un pañuelo en mayo de 2023.

Sucede que Martínez participa en la carrera teniendo que salvar un notable socavón. Es Marga Prohens, la candidata conservadora a la Comunidad Autónoma, un producto del convoluto de Campos, políticamente deficiente, gritona, a la que se le nota demasiado de dónde viene y el lugar al que quiere llegar. En ella no hay los necesarios mimbres para disputar con solvencia la partida a la socialista Francina Armengol, quien, a su vez, por lo de la ley de las compensaciones, ha de vadear otro socavón, el que le crea José Hila, al que buenas palabras y mejores modos no bastan para camuflar la inoperancia con la que se maneja. Hila está acreditando ser alcalde deficiente. Casi tan malo (igualarla es francamente difícil) a como lo fue Cirer; tan liviano como Aina Calvo, socialista, (hoy delegada del Gobierno), y el popular Mateo Isern, quien, junto a algunos connotados hoteleros de renombre, protagonizó recordado ridículo. Nulidades. Dejar que patinetes y bicicletas dejen al peatón a la intemperie (ocurre, y es un ejemplo, en la calle Balmes y otras en las que utilizar las aceras deviene en llamativo riesgo) constata su despiste; haberse rendido ante los grafitis, la impotencia de no dar la talla. Y no es asunto menor, que diría Rajoy Brey, resabiado de cuidado, porque la seguridad del peatón es casus belli dado lo que se pone en juego. Conozco a quien ha pasado meses en coma a causa del atropello de un patinete, a quienes han sufrido fracturas. Es lo que pasa cuando se va por la vida sabiendo que no le rigen normas. Demandar que patinetes y bicicletas sean expulsados de las aceras no parece excesivo, que con ello se conculque alguna norma tendente a humanizar la ciudad. Al tiempo, insistamos en la necesidad, que lo recuerde el candidato Martínez, por aquello de si llega, de asumir que los graffitis son insoportables. Han aparecido hasta en las murallas de Palma, en el Parque del Mar. Arca, que, además de defender el pedrusco fascista de sa Faixina, hace alguna que otra cosa acertada, lo ha denunciado oportunamente. Es de enjundia para quienes poseen alguna brizna de sensibilidad. Hila argumenta la incapacidad legal de actuar. Falso: si se quiere, se puede. Que no venga Martínez avisando, avant la lettre, que no es el único ni el más importante problema que aqueja a Ciutat. Acotación necesaria. - Se ha exaltado al general Franco. La libertad de expresión asiste a los autores. También a Valtònic. A los que enaltecen a ETA. A los que niegan el Holocausto nazi. El suyo es derecho inalienable. Por ello, el nuestro.