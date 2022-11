El Black Friday de los violadores

Los legos en Derecho no nos atrevemos a decir si la ley de ‘solo sí es sí’ es la maravilla que defiende la ministra Irene Montero, o el desastre que parece. Nos basta el hecho objetivo de que dos condenados a tres años de cárcel por una agresión sexual en Mallorca pasarán dos entre rejas, porque el 25N de este año se ha convertido en una especie de siniestro black friday para lo peor de cada casa, y les han hecho un descuento. Que dos depredadores que se aprovecharon de una joven en manada y dejaron a un tercero que la violara en un coche estén en la calle antes de tiempo represente una buena noticia para nuestra sociedad a mí me lo tienen que argumentar, porque no lo pillo. Pero sobre todo se lo deberían aclarar a la víctima, que sobreponiéndose a la violencia extrema sufrida, y con el heroico esfuerzo que supone pasar por un juicio de estas características, observa ahora lo que los legos en Derecho denominaríamos «una injusticia»; que sus agresores merezcan este beneficio exige una explicación con mucha pedagogía, sobre todo si emana de un cambio legislativo propuesto por el Gobierno más feminista de la historia.

Los jueces del Supremo tienen ahora la pelota en su tejado. Si no voy equivocada, es el lugar donde se encuentra casi siempre, de manera que ya nos contará el ministerio de Igualdad qué hemos ganado. Y si es una buena idea política lanzar un insulto generalizado a quienes deberán hilar fino para evitar nuevas disminuciones aberrantes de condenas. Toquetear artefactos complicados como el Código Penal requiere sutileza, valentía y rigor. No basta con buscarle un nombre resultón a la norma, y hacerse una camiseta con él. Es más simple escribir cuatro tuits que redactar una ley, pero siempre se puede una rodear de expertos serios acostumbrados a lidiar con las consecuencias de sus actos. El fiasco al que estamos asistiendo debería hacer reflexionar al PSOE sobre su decisión de regalar como una ‘maría’ a Podemos algo tan importante como el bienestar de las mujeres, pues después del ‘sólo sí es sí’ llega la ley trans. Aunque si algo, o todo, sale mal, siempre se le puede echar la culpa al machismo.