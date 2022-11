De ilusión también se vive

En la política española, los dirigentes de sus dos partidos alfa viven de forma muy distinta. Sánchez vive de sus mentiras, Feijóo de sus ilusiones. Obv iemos toda la larguísima historia de las mentiras del primero, centrémonos exclusivamente en las últimas, las que le permiten intentar justificar las medidas necesarias para conseguir los votos de ERC y EH Bildu, aprobar los presupuestos de 2023 y completar la legislatura. La primera consiste en afirmar que la reforma de la sedición consiste en adaptar la figura a los estándares europeos. Mentira. Miente poniendo cara de pobre pollo, de víctima de la maldad de ricos, poderosos y banqueros que se resisten a sus medidas para los más débiles. Tanto Francia como Italia, Alemania o Portugal contemplan penas iguales o superiores a las del Código Penal español para supuestos que, con distintos nombres, significan lo mismo: atentar contra la unidad nacional. Sólo se contemplan en la reforma condenas menores por desórdenes públicos y, decayendo la sedición, decae la malversación asociada. Para asegurar esa caída de la malversación se propone cambiar el delito de malversación, sólo aplicable cuando suponga lucro personal. Lo cual exime a los golpistas catalanes y condenados por malversación, como Griñán; Sánchez se ahorra el coste electoral de indultarle. Malversar para un proceso independentista, o para financiar al partido, o para asegurarse los votos de estómagos agradecidos no sería delito aplicable a sus autores. Hasta Compromís y Unidas Podemos recelan de esta reforma: fomenta la institucionalización de la corrupción.

Sánchez, que hace gala, no solamente de mentiroso compulsivo (cree que el sectarismo ideológico de buena parte de sus votantes no se lo tendrá en cuenta o lo olvidará), exhibe la desvergüenza cínica de afirmar que reformar la malversación favorece la concordia entre catalanes. Para nada, a quien favorece es a los golpistas y perjudica a los catalanes constitucionalistas. Se jacta de haber desinflamado Cataluña. Otra mentira. Quien sí lo ha hecho es la aplicación del artículo 155 y las condenas del Tribunal Supremo a Junqueras y compañía. La finalidad del castigo de la sedición (el art. 544 del CP la define: una revuelta contra el orden existente) o la malversación, es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y de que los demás se abstengan de cometerlo. No es de hace dos siglos, está contemplado en la revisión del CP de 1995, gobernando González. Sánchez desarma al Estado frente a la sedición; los golpistas lo han afirmado por activa y pasiva: «lo volveremos a hacer». Sánchez argumenta que en caso de repetición aplicaría el artículo 155. Sí, podría suspender temporalmente la autonomía catalana, pero no instar el castigo a los golpistas si no hubiera desórdenes públicos. Si los hubiera, las condenas no superarían los tres años. Las palabras de Sánchez son arreones de burundanga verbal destinados a la sumisión progresista a sus postulados autocráticos. De su gestión como presidente del Gobierno y de la ley del «sólo sí es sí» auspiciada por Irene Montero y Podemos ya se derivan las rebajas de las condenas a violadores. Lo empeora todo, de manera que son sus propias acciones las que contra él se levantan y le desmienten.

Arrimadas y Abascal reclaman la moción de censura que debería plantear Feijóo. El líder del PP se ha desmarcado de ambos; cree que expondría al PP con una iniciativa condenada al fracaso y podría apuntalar a Sánchez en la Moncloa. En suma, está acojonado, no se atreve. Dice que a un radicalismo no se puede oponer otro radicalismo, que esto se arregla votando. Para ese genio de la política, tan radical es desarmar al Estado frente a la sedición como una iniciativa parlamentaria para impedirla. Feijóo vive de la ilusión. A propósito del CGPJ decía hace dos semanas que pactaría su composición tras las elecciones generales con «otro PSOE». Ante la reforma de la sedición y la malversación reincide en sus ilusiones, reclama a los barones socialistas que se rebelen contra Sánchez. Armengol se ha apuntado inmediatamente apuntalando a Sánchez y a sus mentiras: «que el CP se adecúe a la normativa europea». Algunos barones, Page, Lambán, que discrepan públicamente de la reforma, se escaquean del emplazamiento con un argumento, si no heroico al menos entendible: que ellos no están para realizar el trabajo que corresponde a otros (el PP). Parece que Feijóo vive en otro mundo, un mundo ilusorio. Puede que en esa estancia fantasiosa viva ilusionado, pero a los que no siendo votantes de la derecha abominan de ese personaje tóxico que gobierna España, sus ilusiones provocan, primero perplejidad, después, indignación. Feijóo se quiere labrar una imagen de líder moderado que centrará al país y no se recata en lanzar mensajes de concordia al nacionalismo, sea catalán o vasco, quienes han azuzado precisamente la discordia.

Feijóo dice que el PP ha venido a ganar y que su tarea consiste en prepararse para conseguirlo. Palabras que se desintegran en su boca como setas mohosas. Para ganar hay que luchar y parece que después de retar a Sánchez en el Senado por dos veces y salir un tanto trasquilado se le han quitado las ganas, le han flojeado las piernas. Feijóo se ha trasmutado en una especie de Rajoy 2 procrastinador; o no, quizá siempre lo ha sido. Parece pretender, al reaccionar a la petición de moción de censura diciendo que esto se arregla votando, que el trabajo sucio se lo hagan los barones del PSOE y el resto de votantes ajenos a la derecha y contrarios a comulgar con las ruedas de molino de Sánchez en las próximas generales. Él lo que quiere es heredar la presidencia del Gobierno sin que le vuelvan a temblar las piernas. Algunos pensarán que a esto se le llama, en román paladino, cobardía. El politólogo Zarzalejos apunta en El Confidencial a que, si la pinza entre Sánchez y Ayuso, cuya última muestra ha sido la manifestación de la sanidad pública en Madrid, desbanca a Feijóo, si los destinos de Sánchez y Ayuso se cruzan, entonces entramos en siniestro total. Vale Zarzalejos, fiémoslo todo a que Sánchez se hunda por su propio peso, recemos para que se impongan por sí solas las leyes universales de la gravitación. Ilusionémonos.