Pedro Sánchez, «chusquero» de la política como Adolfo Suárez

El postrer presidente del régimen franquista (1976-78) y primero constitucional (1978-81), que había sido gobernador civil, vicesecretario general del Movimiento (partido único de la dictadura) y director general de RTVE, era denostado por la derecha dura de entonces, tan parecida en todo a la actual, por liquidacionista (terminología marxista). Para ella fue el traidor integral, el hombre que desmanteló las estructuras de la dictadura, el que legalizó, ahí es nada, al Partido Comunista (sintomático que una jueza prohíba emitir un sello conmemorativo de sus 100 años de existencia a petición de la Asociación de Abogados Cristianos, artefacto de la extrema derecha), haciendo formalmente tabla rasa del tinglado surgido de la Guerra Civil (1936-39), desbrozando el camino para que se aprobará la Constitución actualmente vigente. Adolfo Suárez disponía de ambición; tenía conciencia de lo que era: se definió como «un chusquero» de la política. Se lo cargaron a base de oscuras maniobras con el rey Juan Carlos dirigiendo la orquesta. Han transcurrido cuatro largas décadas. No hay que detenerse en cómo ha cambiado el mundo, los que estábamos, cómo se bandean las generaciones posteriores. Lo que se constata es que hay hoy en España al frente del Gobierno alguien que se parece al osado «chusquero» al que se le hicieron solemnes funerales, porque, como dejó sentenciado Pérez Rubalcaba, en España se entierra muy bien.

Pedro Sánchez hace tanta política como la que ejecutó Adolfo Suárez. Si éste, en la Semana Santa de 1977, legalizó a los comunistas soliviantando a los militares, que ya cavilaban sus golpes de Estado, el presidente del Gobierno nos anuncia que elimina el delito de Sedición. No se sabe si los militares andan encabronados (se supone que sí y mucho); callan, al carecer de alternativa, y porque la OTAN y Europa no les permite emular a sus ancestros salvapatrias de los siglos XIX y XX; conocemos que la derecha se supera a sí misma, lo que tiene mérito, al endosar a Sánchez el sambenito de traicionar a España, de ponerla en manos de los golpistas sediciosos que buscan desguazarla. La que ha llegado más lejos ha sido la que siempre marca el rumbo al PP: Isabel Díaz Ayuso. La madrileña, desaforada, indignada por el éxito de la manifestación del domingo, aunque no parece que vaya a alterar sustancialmente el caudal de votos que la acompaña, ha espetado que Sánchez pugna por instaurar una «república federal, laica de facto». Qué diantres significa importa poco. Se lo ha dictado Miguel Ángel Rodríguez.

Desaparecerá la sedición (hay sobrada mayoría parlamentaria) y se modulará la malversación. Jueces y fiscales, acompañando a las derechas, clamando contra las tropelías que perpetra el presidente del Gobierno. Nutridos medios de la derecha evacuando encuesta tras encuesta que anuncian la debacle electoral del «sanchismo». Algún socialista nominal, caso del manchego García Page (qué gran líder de Ciudadanos sería), alistándose en el campo de los que van con todo a por el jefe del Ejecutivo. ¿Y Feijóo? ¿Dónde está Feijóo? Se le urge a que presente una moción de censura. Tanto Vox como el zombi que es Ciudadanos se lo exigen. No se le atisba intención de hacerlo. Al gallego le puede el miedo escénico. La confrontación con el presidente del Gobierno mejor rehuirla. En las dos ocasiones en las que ha debatido en el Senado ha salido más bien escaldado. Después de la espantada para renovar el Consejo General del Poder Judicial, imperativo constitucional, se resguarda de las inclemencias. Teme que le cielo se le desplome sobre su cabeza. Que lleguen las elecciones y aguardar a que las encuestas que le prodigan acierten. Sánchez seguirá haciendo política, mucha política. No está escrito si se saldrá o no otra vez con la suya.

Acotación furibunda.- Toni Costa, portavoz del PP en el Parlament, anda desaforado. Dice que en Mallorca la sanidad está más postrada que en Madrid. Acabará por llamar a médicos y sanitarios a la huelga general.