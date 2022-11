És un fet que Joe Biden de vegades es perd, com quan en una reunió de partit demanà on era la congressista Jackie Walorski, que no la veia. Eludesc la resposta, tothom la coneix. Una vegada confirmada l’actual ubicació del President Putin, l’equip al càrrec procedí tot d’una a iniciar contactes discrets amb els seus homòlegs de Rússia que han donat com a resultat la represa de les negociacions del tractat START de reducció d’armes nuclears estratègiques que s’havien interromput com a conseqüència de la invasió d’Ucraïna. D’entrada, els contactes han propiciat una recuperació de la confiança entre governs que han acordat reunir-se a un lloc pendent de confirmació amb l’objectiu de signar un nou START que, com a mínim, incorporarà una pròrroga de cinc anys.

La continuació de les converses entre Rússia i EUA per a l’ampliació del tractat, precisament en aquest moment de la guerra d‘Ucraïna, permet la lectura que la finalitat de les negociacions poden anar més enllà del problema de control i reducció de les armes nuclears estratègiques. La circumstància que les dues potències nuclears hagin escollit aquest moment per debatre l’START no és casualitat. Ambdues tenen un motiu més que plausible per ampliar l’àmbit de la negociació: Assolir un final acceptable de la guerra en curs. (Òbviament, amb el segell ianqui) Putin sap que la seva «operació militar especial» ha esdevingut un fracàs sense pal·liatius. També sap que la causa capital de la seva derrota és l’ajut estratègic prestat sobretot pels EUA a Ucraïna amb armes, suport econòmic i intel·ligència; un suport molt més decisiu que l’ofert per la resta de països que han ajudat. I finalment, Putin sap que el govern dels EUA és l´únic del món que té el poder de convèncer el President Zelenski a fer alguna concessió necessària per tal de tancar un final acceptable de la guerra. Per la seva banda, el govern nord-americà pot oferir als russos un fastuós acord ben maquillat que els recordi els històrics tractats signats en temps de la guerra freda entre les aleshores indiscutibles dues gran potències del món sencer. Una vegada resolt el conflicte amb una potència de segona divisió, el President Biden, lliure de Donald Trump, es podrà concentrar en una Xina que comença a fer feredat.