Desjudicialización

Es muy extraño, sí, este debate sobre la sedición. Hagamos un poco de memoria. El 6 de enero de 2021, hace casi dos años, una masa heterogénea de partidarios de Donald Trump asaltó el Capitolio de Washington en protesta por la derrota de Trump en las elecciones presidenciales. Uno de los líderes del asalto era un chiflado que se había puesto unos cuernos de bisonte en la cabeza y que llevaba la cara embadurnada de pinturas de guerra. Otros líderes fueron los jefes de las milicias armadas de ultraderecha -los Proud Boys o los Oath Keepers-, o bien partidarios de Trump que hicieron correr la noticia (falsa) de que la junta electoral había manipulado los resultados para robar las elecciones al legítimo vencedor, obviamente Trump. Durante el asalto hubo cinco muertos y 138 heridos, muchos de ellos policías. La sede de la democracia norteamericana, la más antigua del mundo, fue pisoteada y violentada a la vista de todos. Fue un escarnio, o aún peor, una profanación.

Para los norteamericanos, los lugares públicos que tienen un interés histórico especial son «suelo sagrado». «En este suelo sagrado», se lee en las placas conmemorativas que presiden el Lincoln Memorial o el cementerio de Gettysburg donde Lincoln pronunció su famoso discurso. Pues bien, no hay suelo más sagrado para un norteamericano que el Capitolio de Washington. Y ese suelo sagrado fue deshonrado y ultrajado -o profanado, si hablamos con propiedad- por la muchedumbre de energúmenos que lo asaltó el día 6 de enero. En su momento, Joe Biden definió aquellos hechos «como una revuelta que linda con la sedición». Algunos juristas hablaron de golpe de estado. Y Trump fue sometido a una investigación parlamentaria de la que salió -asombrosamente- absuelto. No hubo pruebas de su intervención, eso fue todo. Pero desde luego, alguien movió los hilos. Y sabía lo que hacía.

Desde hace unos meses, los participantes en el asalto al Capitolio están siendo juzgados en los tribunales. Algunos participantes han sido sentenciados a condenas leves de uno o dos años de cárcel (como el tipo de los cuernos de bisonte, condenado a 41 meses de cárcel). Pero los líderes de las milicias que asaltaron el Capitolio no están siendo juzgados por desórdenes públicos ni por altercados violentos, sino por un delito mucho más grave: la acusación de «conspiración con propósito sedicioso», es decir, aquello que Joe Biden definió como «actos que bordean la sedición». Varios de esos líderes de las milicias han recibido condenas de diez años de cárcel. Los tribunales han dictaminado que su propósito no era asaltar el Capitolio, sino derribar el orden constitucional de los Estados Unidos.

No sé qué pasaría en Estados Unidos o en Brasil -donde los partidarios de Bolsonaro también amenazaron con desobedecer el dictamen de la Junta Electoral- si estuviera en vigor la nueva legislación que se va a introducir en España. A partir ahora, amigos, ya no habrá sedición, que castiga en especial a las autoridades que incumplen el mandato constitucional, sino «desórdenes públicos agravados», con una condena máxima de cinco añitos. Con esta legislación, habría sido difícil imputar a Trump en el asalto al Congreso o a Bolsonaro si al final sus partidarios se hubieran negado a aceptar los resultados legítimos de las elecciones. Y supongo que no hace falta recordar -aunque aquí solemos tener una pésima memoria- que hace cinco años hubo unas autoridades políticas en Cataluña que incumplieron las leyes constitucionales a conciencia -en contra de todas las advertencias de los tribunales- y que de alguna forma perpetraron un golpe de Estado amparado en un simulacro de autoridad, sin violencia y sin cuernos de bisonte, eso sí, pero con las mismas consecuencias terribles de anulación de todo principio de legalidad. En Cataluña, igual que en el Capitolio de Washington, la Constitución fue profanada y pisoteada con excusas fraudulentas o delirantes o simplemente tramposas. En otros países de Europa, los políticos participantes habrían sido condenados a penas de alta traición, pero aquí somos benignos y nos limitamos a la sedición, un delito que estaba mal definido en el Código Penal porque nunca se llegó a imaginar que iban a ser las propias autoridades que actuaban al amparo de la Constitución quienes la violentaran y profanaran y humillaran. Pero así fue.

Las almas bellas hablaron y siguen hablando de «conflicto político» y de «desjudicialización» y de todas estas paparruchas. Pues no, no fue nada de eso. Fue un golpe de Estado posmoderno, nada más. Y nada menos.