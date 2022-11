Golpe de Estado, Guerra Civil y dictadura: «pelea de abuelos»

Feijóo exhibe tantas inesperadas carencias que deviene en serio problema para el PP, que no puede desembarazarse de él a las bravas, como hizo sin miramientos con Pablo Casado. Se constata que hay líderes regionales buenos para sus territorios, que no son exportables para la política nacional. Parece que es el caso del presidente del PP, que está dilapidando con prisas y sin pausas el capital que le posibilitó situarse claro favorito para ganar las próximas elecciones generales. Sus tropiezos son continuos, tanto en asuntos de índole económica, los mollares, los que deciden las mayorías, como con los que tienen que ver con nuestro truculento inmediato pasado, donde el PP y sus dirigentes, maniatados por no se sabe qué peculiar proceso mental, se bandean con tantas dificultades que yerran sin descanso. Núñez Feijóo muestra por enésima vez el desdén, insólito desprecio, que caracteriza a la derecha en lo concerniente a lo que sucedió en España ayer mismo en términos históricos. De visita en América Latina, que vira hacia la izquierda, después de entrevistarse con uno de los pocos dirigentes de la derecha que quedan, el presidente de Uruguay Alberto Lacalle Pou, demócrata intachable, se le inquiere su opinión sobre la exhumación del general Queipo de Llano (reconocido criminal de guerra) y tiene la ocurrencia de afirmar que no se recrea en la «pelea» que ocupó «a nuestros bisabuelos y abuelos». Para Feijóo, un golpe de Estado contra la legalidad constitucional que desemboca en una Guerra Civil de tres años y posterior dictadura que no dejó de producir víctimas, se sintetizan en intercambio de golpes entre los bisabuelos y abuelos de las actuales generaciones.

Es cansino, agotador, insistir en las decenas de miles de muertos que yacen en las cunetas de España, hasta el punto de que somos, según informe acreditado de Naciones Unidas, el segundo país del planeta que cuenta con más desaparecidos después de Camboya, donde el régimen genocida de Pol Pot anegó el país en sangre, tradición comunista tan reconocible como la criminal de los generales golpistas de 1936 y asociados. Parece inútil solicitarle a la derecha que intente sentir empatía por las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se aferra a la Transición, al manto del olvido entonces extendido (no pudo hacerse otra cosa, ahí estaban los militares para impedirlo) que ha de perdurar para siempre, al tiempo que acusa al Gobierno de reabrir las viejas heridas, aventar los apagados rencores. La falsedad de la argumentación es evidente. Preguntémosle al PP: ¿es concebible que en Alemania connotados nazis sean honrados en basílicas católicas o en monumentos nacionales? Ni tan siquiera en la Italia de Meloni, Mussolini recibirá honores y reconocimientos. En España, sí, porque aquí los golpistas ganaron y las derechas se sienten sus herederas en lo más profundo de su ser, aunque no se atrevan a confesarlo salvo los de Vox, que mantiene maniatado al PP. Pongamos un ejemplo muy cercano: el del ayuntamiento de Palma. En mayo su gobierno, el de la ciudad, se decidirá por poco margen, la pugna se solventará en un pañuelo. El PP cuenta con candidato moderado, preparado, además de empático. Es el arquitecto Jaime Martínez, que también preside el partido en Ciutat. Pues bien, el PP niega a Aurora Picornell la condición de hija ilustre. Su portavoz, la concejala Mercedes Celeste, rechaza que se cuente con sus votos para proceder al reconocimiento. Que Aurora Picornell fuera asesinada, embarazada, después de ser violada, no les ablanda. Jaime Martínez, hasta hoy, calla. Al margen de consideraciones éticas y estéticas, ¿no han caído en la cuenta de que con su negativa consiguen que quienes están dispuestos a dejar de votar a las izquierdas, por sus llamativas deficiencias en la gestión municipal, manifiestamente mejorable, hagan de tripas corazón y opten por acudir a las urnas soliviantados por la insufrible displicencia con la que machaca el PP? Hay cosas que no tienen remedio.