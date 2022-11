Anotacions sobre el temps

El cap de setmana passat es va canviar l’hora de l’horari d’estiu a l’horari d’hivern, que fou efectiu amb l’endarreriment d’una hora, de les tres es va passar a les dues de la nit, com cada any a finals d’octubre. Allò que es percep tot d’una és que comença a enfosquir més prest. Aquest tornar enrere en el temps, retardar les agulles del rellotge, dona peu a molts comentaris: si és millor l’horari d’estiu que horari d’hivern, si és veritat que s’estalvia energia o no, si no seria millor anar a l’hora del sol i recuperar aquella l’hora extra que va afegir el franquisme i així altres, però m’inclinaré per altres coses, diguem-ne, més filosòfiques. Perquè en aquest interval hi ha hagut uns instants viscuts, sentits, però que no han existit realment, una hora sense temps, sense registre ni llei que l’avali, baldament el procés de canvi hagi estat durant la nit, un temps on gairebé no ni hi ha activitat humana, cosa que no és del tot exacte. Una circumstància que ha convertit el dia en vint-i-cinc hores. Quan arribi l’horari d’estiu, se seguirà el mateix procés amb canvis significatius, perquè aquí sí que hi haurà una hora no viscuda, no sentida, de les dues de la nit es passarà a la tres, i el dia serà de vint-i-tres hores, i segurament el cos —rellotge biològic— ho notarà més. Tals canvis significatius ens fan adonar que el temps, com tantes altres coses, és un bastiment humà, una realitat que organitza els nostres dies i les nostres nits, perquè l’única realitat existent és que el sol s’amaga i apareix la foscor, torna l’endemà i s’esdevé la llum. Temps enrere, quan participava en congressos i havia d’anar d’aquí cap allà, vaig quedar per dues vegades aturat en una estació de trens una hora més, car va coincidir amb el canvi d’horari d’hivern. Eren les tres de la matinada i en modificar-se l’hora, vàrem haver d’esperar una altra vegada que tornessin a donar les tres per així posar-nos en marxa. Un viatge que ja de per se era feixuc es va convertir en més amoïnós. Una hora ja viscuda que es tornava a repetir; tanmateix, amb altres sensacions. El temps ens embolcalla de misteri, ens inicia amb el més alt secret, ens fa esperar amb ànsia l’esdevenidor, ens cobreix i ens fa innombrables ofrenes, però també ens roba, ens consumeix i a la vegada ens assaja, és com un lladre que ve de nit i ens pren el més preuat, la qual cosa fa que sigui més perceptible. Ara bé, em quedo amb les paraules d’Antoine de Saint-Exúpery quan reflexiona sobre el temps, dient que és una «sensació que ens gasta i ens escola com un grapat de sorra, el temps que ens acompleix». És bo que el temps sigui una construcció. I continua, «avanço de festa en festa, d’aniversari en aniversari, de verema en verema, com quan anava, de petit, de la sala del consell a la sala de repòs, en les profunditats del palau del meu pare, on totes les passes tenien un sentit». El fet és que els records, que són part del temps passat i que formen el nostre present, representen aquells valors i preceptes que ens mantenen d’alguna manera cohesionats els uns amb els altres, talment rituals que fan habitable el temps. El món segueix el seu curs, en el qual transcorre el nostre temps, conscientment o inconscientment, extraordinari o escarransit, etern o limitat, gronxant-se inexplicablement. D’ençà que som en el món, hem pujat al tren del temps i aquest arrenca, i no saps a on, mai saps ben bé cap a on, però comença a córrer ràpidament com el corrent serpentejant d’un riu, igual i diferent a la vegada, gairebé imperceptiblement, que ens porta d’una corba a l’altra. Temps lent i temps ràpid, pausat i accelerat, cadascú ho viu d’una manera diferent, però sempre és el mateix, ja que un minut són seixanta segons i una hora seixanta minuts i mai està al nostre abast, fuig de les nostres mans, no podem aprehendre’l. El temps és una successió d’actes, és una creació perpètua, recapitulació de quelcom que ha existit. Nosaltres descansem, fem vacances, ens prenem uns dies d’esbarjo o un temps sabàtic, potser amb la pretesa d’enganyar-lo o simplement per gaudir-ne, més el temps passa irremissiblement per a tothom o nosaltres passem irremissiblement pel temps, «no vacant tempora» (el temps no fa vacances) deia Agustí d’Hipona en les seves Confessions. Precisament fou Agustí qui es va preguntar, què era el temps? Ho sabia molt bé si no havia d’explicar-ho. No hi ha resposta satisfactòria, malgrat els intents que n’ha fet la filosofia contemporània. El temps ho porta tot a tots. I com diu el Cohèlet bíblic a tothom li arriba el temps i el contratemps. Que cadascú entengui el que vulgui entendre. El temps també escriu música, és l’espai des del qual sonen les notes, és l’avenir, encara no viscut, però prometença, potser compromís, d’aquí el seu encant. És com si volguessis aprendre a nedar; només n’aprens dins de l’aigua. Que millor que la poesia, amb paraules de la belga Liliane Wouters en llengua francesa, per a manifestar l’incomprensible que és el temps: «Avui he viscut exactament onze vegades, cinc anys, tretze dies. Sense comptar les mil existències precedents, sense tenir en compte les deu mil vides per venir. Onze vegades, cinc anys, tretze dies que he intentat trobar el que era, acceptar el que serà, arribar a ser el que soc». Aujourd’hui j’ai vécu exactament (avui he viscut exactament), es tracta d’un temps lingüístic, que es va repetint en les vides precedents i en les vides que vindran. Som el fruit dels qui ens han precedit i nosaltres ho serem dels qui vindran. És el temps entès com a una relació temporal (passat-present-futur), que també apareix com a un sistema de relacions i alhora com a vivència subjectiva. Tanmateix, és en aquesta vivència subjectiva on cal posar més atenció, és a dir, la manera de viure-ho, d’aprehendre-ho, un verb que s’adiu molt al temps. Fa uns anys o potser no tants es va escriure un llibre que portava aquest singular títol: Què faries si et diguessin que et queda un any de vida? És el moment de replantejar-se tantes coses i, segur, canviar de model, d’estil, deixar de banda l’innecessari i accessori, viure cada instant com si fos l’últim, perquè un dia o altre ho serà. Si hem de perdre el temps, que ho sigui per a delectar-se.