Todos nuestros operadores...

…están ocupados, manténgase a la espera o inténtelo de nuevo más tarde. La voz femenina y neutra que suena al otro lado de la línea telefónica me ignora durante 25 minutos. No cuelgo y lo pruebo de nuevo más tarde porque por aquí ya he pasado durante toda la mañana. La letra pequeña de mi contrato de gas con Naturgy se ha convertido en una amenaza a la estabilidad familiar: el contrato se renovará automáticamente la semana que viene y se actualizará el precio del servicio, de 0,06 a 0,18 €/kWh. La letra pequeña es pequeña, pero clara: si no cambio nada, los próximos 12 meses pagaremos el triple de gas que el año pasado. La voz no advierte mi impaciencia y mal humor, a pesar de que es la misma que hace tres semanas me daba largas con el mismo problema, pero con la luz.

Entonces, finalmente, se puso una operadora que me explicó que la factura estratosférica que había pagado el mes anterior se debía a la renovación automática del contrato con una tarifa que alguien, en la compañía, había decidido que sería el doble de cara que el año anterior. ¿Por qué? La operadora no sabe qué responder, quizá por eso me explica que hay una tarifa más barata incluso que la que tenía contratada el año anterior, y que me puedo acoger si quiero. Si quiero, dice. Sí, quiero. Claro que quiero. ¿Y por qué no me preguntan si estoy de acuerdo con pagar el doble por el mismo servicio durante todo un año? ¿Es legal renovar un contrato con esta diferencia de condiciones sin requerir una confirmación por parte del cliente? Es legal, sí. Y no somos nadie. Tampoco lo es un Gobierno que no sabe frenar esta tomadura de pelo perfectamente amparada por la ley. Mientras espero que algún operador tenga a bien atenderme por la cuestión del gas, entro en internet y escribo en el buscador batamanta. Ante mis ojos, una retahíla de trajes de lana o forro polar hasta los pies, grandes bolsillos e, incluso, capucha. En las fotos, las modelos aparecen con caras de bienestar. Producto estrella, dice la página web, a 34,90 euros. No sé a cuántos kW/h corresponderían, pero seguro que me sale a cuenta.