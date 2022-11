Orwell y el otro PSOE

El efecto Feijóo va difuminándose en el aire como el vapor de agua de una central atómica. Y no precisamente por haber suspendido o roto las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ, este artefacto político más que jurídico contemplado en el artículo 122 del texto constitucional, del que tanto ha escuchado en sus desplazamientos en metro la ministra de Justicia Pilar Llop. Tras el espectacular ascenso demoscópico que siguió al accidentado relevo de Casado, ya advertimos desde esta misma columna que el nuevo líder del PP no iba a ser el gran revulsivo que afrontara las grandes reformas que necesita el país, a lo sumo podía esperarse una aseada gestión presupuestaria (lo que no es poco considerando la disparatada política económica de Sánchez) y una menor frivolidad en cuestiones como las políticas de género, ley trans, fenómeno okupa, Código Penal, política exterior, Lomloe, etc.

Puede que si rectifica algunas de sus iniciativas recupere el pulso, está por ver. Al margen del ataque personalizado a su figura por todo el elenco gubernamental y partidario al ritmo decretado por Sánchez, apuntemos algunos de sus errores. El primero, su equipo. Ni Bendodo, un hombre desubicado, que ya se puso en evidencia al afirmar la plurinacionalidad de España, ni Esteban González Pons, el que afirmara en su día que el gobierno de Jaume Matas, el más corrupto de toda la historia en Balears, era el ejemplo para el de España, pueden ser calificados como especialmente lúcidos para ejercer de asesores principales de Feijóo. Ni siquiera de policías malos, al estilo de Guerra, Cascos o Pepe Blanco. Al compás de los últimos desaciertos, tampoco dan la talla los que ha incorporado de la mesa camilla de Galicia. Su obsesión por dar la imagen de político de Estado capaz de llegar a acuerdos le ha conducido a errores graves. El primero, retar a Sánchez a debatir en el Senado, un ámbito en el que el presidente del Gobierno no tiene límite de tiempo y en el que cualquier senador lo tiene acotado. Así, ha regalado a Sánchez por dos veces tiempo suficiente, casi dos horas frente a sus veinte minutos, para desplegar su cinismo, sus mentiras, su propaganda y sus insultos exclusivamente dedicados a destruirle políticamente. El segundo, sentarse a negociar la composición del CGPJ fiado a las maniobras desestabilizadoras de Bolaños, que sostuvo que la reforma de la sedición era sólo ruido. Cayó en la trampa que ha permitido a Sánchez descalificarle como hombre de Estado utilizando el argumento gilipollas repetido por activa y pasiva del incumplimiento de la Constitución por parte del PP, que no figura ni en el artículo 122 ni en ningún otro. Es otro engaño que, no por repetido, infinidad de veces, deja de ser una gilipollez. Hay que ser muy caradura para acusar (falsamente) al PP de incumplir la Constitución quien gobierna gracias al apoyo de los que quieren destruir el Estado. El artículo 122.3 se limita a exigir los 3/5 de Congreso y Senado para elegir a los ocho miembros del CGPJ, cuatro y cuatro, entre abogados y otros juristas competentes y con más de quince años de ejercicio profesional. El resto, doce, entre jueces y magistrados según los términos de una ley orgánica. La ley de 1985 contempla su elección, con el mismo quorum, por las cámaras, con lo que todos los miembros del CGPJ, en forzada interpretación de la Constitución, deben ser elegidos por las cámaras. El resultado, como es sabido, es la politización de la Justicia y la anulación de la separación de poderes, como se había evidenciado en las fracasadas negociaciones, que debían culminar con una reunión entre Sánchez y Feijóo para designar al presidente del CGPJ y al del Tribunal Constitucional, ocho de cuyos integrantes, también con las mismas mayorías, deberían ser elegidos por las cámaras, dos designados por el Gobierno y dos por el CGPJ. ¿Qué otras consideraciones son necesarias para convencer a los incrédulos de que la nuestra es una democracia profundamente defectuosa controlada por los partidos y sufrida por la ciudadanía? Sánchez, pero también Feijóo, son el ejemplo más evidente del escaso nivel intelectual de nuestra clase política, la que ha colonizado toda la administración del Estado. La política se convirtió desde hace años en el pesebre de quienes no tenían mejor alternativa para sus vidas. Mientras los dirigentes franceses o ingleses se han formado en las politécnicas, las escuelas de alta administración, Oxford o Cambridge, Macron en la ENA, Sunak en Oxford graduándose en Economía, Filosofía y Política, becario Fullbright, aquí Sánchez se licenció en una universidad privada y plagió su tesis doctoral en la Camilo José Cela. Feijóo se graduó en Derecho, pero ha dado evidentes muestras de sus carencias intelectuales. La última, sus referencias a que Orwell publicó en 1984 su novela distópica sobre el totalitarismo soviético, 1984, cuando lo hizo en 1949. Que un aspirante a gobernar España no conozca ni autor ni obra tan notable para entender algo de la historia política de España y de Europa, como es el caso de Eric Blair, su Homenaje a Cataluña, un testimonio de la destrucción del POUM por Stalin y los comunistas españoles, de la Guerra Civil, en suma; de la célebre sátira del estalinismo que es Rebelión en la granja, es desasosegante. El último error de Feijóo ha sido asegurar que finalmente pactaría, pero con otro PSOE. Si bien tiene razón Guerra cuando afirma que el PSOE de hoy es otro partido, diferente al dirigido por González, es una ensoñación grave pensar que podrá pactar con otro PSOE diferente al actual; el de González y Guerra fue dinamitado por la corrupción, el clientelismo, la colonización del Estado (que también corroyeron al PP), la demagogia de Zapatero y el aventurerismo político de Sánchez; y el del futuro no se vislumbra ni con el James Webb. Vivimos una crisis constitucional que se arrastra desde hace, como mínimo, casi una docena de años de la que no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a poder salir, que opaca nuestro futuro y que Sánchez reduce a cambiar la palabra disminuidos del artículo 49. Y si algún día salimos, conjeturo que no va a ser por una maduración y generosidad sobrevenidas de los que viven de la política, sino por la única esperanza de que la UE tome cartas en el asunto.