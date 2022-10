El jueves pasado estuve en la presentación de la Memoria del CES del año 2021 sobre «la economía, el trabajo y la sociedad de las Islas Baleares». Reconozco que me gustan la estadística y los datos así que he tenido distracción para la semana. Este informe era especialmente relevante puesto que recoge los primeros datos de la recuperación tras la debacle del año 2020 marcado por la pandemia. De la estupenda presentación que realizó la jefa de estudios del CES, dos datos referidos al sector primario me sorprendieron, y son los que dan pie a mis dos próximas tribunas.

El Valor Añadido Bruto (VAB) es la macromagnitud económica que mide el valor generado por el conjunto de productores de una región o sector económico, recogiendo los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo y una vez descontados los «consumos intermedios». Así por ejemplo, si produzco 100 corderos, me interesa saber el valor de estos corderos sin contar con el valor de los forrajes o cereales que he necesitado para criarlos. La magnitud es muy útil puesto que evita las duplicaciones en los cálculos económicos. Luego podemos fijarnos si el VAB es a «precios corrientes», es decir, si toma en cuenta los precios por su valor nominal y concreto en cada momento lo que incluye la inflación. O bien a «precios constantes», un dato mucho más real que compara cómo habría cambiado el valor, suponiendo que los precios unitarios no hubieran cambiado. Para hacer el análisis a precios constantes, tenemos que establecer un año base para poder comparar la evolución. Por ejemplo, al medir la cantidad ingresada por el ganadero de los corderos con la venta de sus animales, si queremos hacernos una idea de cómo ha cambia realmente el valor de su producción en los últimos ocho años, podemos contabilizar cómo habría cambiado sus ingresos desde el año 2014 suponiendo que los precios unitarios no hubieran cambiado, es decir, si los precios hubieran sido constantes. Pues bien, el VAB a precios corrientes del sector agrario de las Islas Baleares en 2021 creció un 9,9% respecto a 2020. Más relevante es el dato de que el VAB a precios constantes, creció un 13,7% con respecto a 2020. Después de cuatro años consecutivos de caídas del -4,3% en 2017, -7,9% en 2018, -3,2% en 2019 y -3,8% en 2020, finalmente la tasa de crecimiento anual acumulada en el periodo 2014 a 2021, a precios constantes, ha sido del 13,1%. Esto sin duda hay que verlo como un brote verde. Hay un segundo brote verde que se refiere a la recuperación económica del sector agrario tras la pandemia. El VAB a precios constantes del conjunto de la economía de las Baleares en 2021 sigue estando un 12,4% por debajo de los valores de 2019. De hecho, todos los sectores económicos excepto el primario, están por debajo de los niveles de 2019. El sector primario fue el único que experimentó un crecimiento del 9,5% con respecto a 2019. Es cierto que el peso del sector primario en la económica balear es muy modesto, pero para que tengamos una referencia aproximada, es similar al que tiene el sector en la economía del País Vasco, Madrid o Cantabria. Tomar en cuenta el Valor Añadido Bruto y sacar conclusiones a partir de este indicador, nos permite relacionarlo fácilmente con el PIB con el que guarda una estrecha relación. A partir de la suma de los VAB por sectores se obtiene el PIB descontando los impuestos indirectos. Por ello es interesante destacar que el peso del sector primario en el VAB total ha pasado de 0,5% en 2014 a 0,7% en 2021. Finalmente si al VAB se detraen las amortizaciones e impuestos y se añaden las «otras subvenciones a la producción», obtendremos la Renta Agraria (RA) lo que resulta ser un dato esencial que analizaremos en las próximas tribunas. Mientras tanto, no se asusten. Soy consciente de que los indicadores macroeconómicos son lo que son y en ocasiones desdibujan la realidad cotidiana y parecen estar muy alejados de la vida del payes, sin embargo, hay que tenerlos en cuenta si queremos construir una imagen clara de como evoluciona el sector.