Ni sí, ni no: sino todo lo contrario

En esta, mi colaboración, voy a correr un riesgo a nivel personal y profesional. El tema de referencia va a ser las múltiples encuestas electorales (el CIS, los múltiples medios de comunicación, los diversos partidos políticos…) referidas a las Elecciones Generales del noviembre de 2023. Mi riesgo personal proviene de un cierto y meditado cambio de actitud: en mis colaboraciones de índole sociopolítica nunca he expresado lo que no pienso, pero no siempre he expresado lo que pienso, para no ofender ni a tirios ni a troyanos. Hoy voy a ‘mojarme’. Me refiero, concretamente, a la falta de propuestas alternativas de la oposición, a las iniciativas del Gobierno de Madrid y de nuestro Gobierno para hacer frente a los graves problemas de índole económico y/o social. Y corro un riesgo profesional en mis tareas sociológicas al referirme a los autores de las encuestas electorales macro, que merecen todo el respeto.

La Fundació Gadeso, en caso de hacer alguna encuesta electoral, se referiría a nuestras Elecciones Autonómicas y/o municipales a celebrar el mes de mayo de 2023; lo que no implica desinterés en las múltiples y variadas encuestas orientadas a conocer la intención de voto de las Elecciones General. En referencia a tales encuestas electorales, no siempre encuentro información de datos referidos a índices de abstención prevista, ni del voto indeciso, que pueden variar sustancialmente a más de un año vista. En concreto el último barómetro del CIS y reciente sondeo realizado por 4Db publicado en El País y la Ser. Siendo dos entidades de planteamientos políticos análogos, sus resultados son antagónicos. El CIS da mayoría al bloque de izquierdas (PSOE, Podemos, y Más País) con un 46,5% de votos; frente a la derecha (PP, Vox, y Ciudadanos aunque sea por absorción) con un 40% de votos. En cambio 4Db sitúa como vencedores a la derecha, 46% por ciento frente a un 42% de la izquierda. ¿Cómo explicar tales divergencias? Depende del tratamiento que se da a ciertos inputs. Primero, la fidelidad de voto entre los que ya tienen decidido participar en el proceso electoral. Segundo, entre los decididos a abstenerse, qué porcentaje de abstencionista había votado y a quién. Tercero, el posible trasvase de votos entre partidos de un bloque u otro. Cuarto, los indecisos (índice relevante) en caso de decidir votar, a qué partido elegirían: ¿su voto anterior o a otro partido del mismo bloque o no? A más de un año para las elecciones tales índices pueden cambiar, tanto en un sentido como en otro. De momento ni si, ni no; sino todo lo contrario. Previamente, mayo 2023, se celebrarán Elecciones Autonómicas (aunque no en todas las CC AA) y municipales. Sus resultados ¿influirán en las Generales? En el caso concreto de nuestra Comunidad, la F. Gadeso ha desarrollado una serie de sondeos, cuyos resultados pueden influir electoralmente. El pasado mes de setiembre, en plena temporada, realizamos un sondeo piloto, no publicado por su carácter experimental pero significativo. El universo objeto de investigación eran las clases medias urbanas, que son objeto deseado de todos los partidos, cuyo posicionamiento electoral suele ser decisivo para formar mayorías. El objetivo era conocer su ‘estado de ánimo’ ante los procesos electorales venideros. En el caso de que hoy se celebraran las elecciones generales, un 40% tiene decidido abstenerse, un 30% tiene decidido votar y el otro 30%, no tiene decidido que hará, pero en caso de reactivarse la mitad (15%) votaría pero no sabe a quién y la otra mitad (15%) se instalaría en la abstención. Pero, de momento, tales índices únicamente indican tendencias. Continuaremos. Pero coexisten toda una serie de factores, que pueden influir en el voto, relacionados con una dura crisis personal, familiar, social, económica y política. En Quaderns Gadeso (424) se analiza cómo la ciudadanía isleña, desde las diferentes clases sociales, percibe la situación socioeconómica y personal/familiar, a corto y medio plazo. El principal problema es la «inflacción/precios» (60%)y los «salarios» (54%); ambos inputs afectan directamente a la economía familiar por la pérdida de capacidad adquisitiva. Siguen vivos y coleando los problemas de «acceso a la vivienda» y la «inestabilidad laboral». La valoración, tanto del Gobierno de España como el Balear, así como de la oposición, ante la gestión de la crisis depende de la clase social. Las clases medias (media/media y media/baja), sin echar las campanas al vuelo, manifiestan una cierta esperanza a las medidas emprendidas por las distintas Administraciones para garantizar un justo y merecido bienestar a la ciudadanía. En el recién publicado Quaderns Gadeso (425) se analiza el clima empresarial definido por un «futuro incierto», especialmente para las pymes y autónomos. La actividad turística intensiva no está garantizada mientras los costes directos e indirectos siguen descontrolados y nuestros principales mercados (ingleses y alemanes) de momentos están sufriendo un profundo receso socioeconómico. A su vez resulta imprescindible replantearnos nuestro actual y vigente modelo de gestión turística, así como la apertura a otras actividades productivas sostenibles y sostenibles. En próximas colaboraciones profundizaremos sobre el tema. Fácil no es. El futuro no está escrito. Ni sí, ni no. Sino todo lo contrario.