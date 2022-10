Monolito T y, punto final

Por fin leemos una buena noticia procedente de los tribunales. El Tribunal Supremo ha dictado una providencia -el día 6 de octubre-, por la que inadmite el recurso contra la sentencia de del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la que se ratificaba la del juzgado nº 3 de Palma del 27 de febrero de 2.020 y se declaraba necesaria la catalogación del Monolito de Faixina. Sobre este controvertido tema he escrito desde el año 2015 cuatro artículos en Diario de Mallorca, en los que defendía la permanencia y respeto al monumento, —diseñado por Francesc Roca— desde mi punto de vista con gran acierto, por su mérito artístico y por razones históricas —se trata de una mención a 780 jóvenes mallorquines—. Recordemos que el 5 de febrero del año 1.938 el crucero Baleares fue bombardeado por el destructor Lepanto, perteneciente al otro bando de la contienda. En el año 2010 el ayuntamiento de Palma presidido por una alcaldesa socialista y cuyo teniente de alcalde era José Hila, hoy alcalde, decidió eliminar algunos elementos que podían evocar la guerra civil y hábilmente fueron sustituidos por unos mensajes de concordia, con una leyenda acertada y bien redactada. Decisión atinada. No obstante, la asociación de Memoria Histórica de Mallorca no se conformó con la actuación del Ayuntamiento y decidió iniciar una campaña judicial y propagandística, proponiendo el derribo del monolito e incitando a determinadas instituciones para que procedieran a la demolición, acudiendo a los tribunales si era preciso. Como se puede constatar llevamos más de siete años con este tema y a pesar de los reveses judiciales que se han llevado esos señores, en eso siguen. El argumento básico empleado es que se trata de un monumento relacionado con la última Guerra Civil, vale, también el Guernica de Picasso está relacionado con la misma guerra, ¿deberíamos, en su opinión, destruirlo?, ¿quemarlo?

Los jóvenes mallorquines que murieron —780— no estaban a bordo del Baleares por razones ideológicas o políticas sino porque debían de prestar un servicio militar obligatorio. Les correspondió estar en el crucero Baleares por ser de Mallorca, y estar en otro bando, pura cuestión geográfica —ni por política ni por ideología—. Si las razones que defienden para promover esta demolición están relacionadas con connotaciones bélicas, tal vez pueden iniciar una campaña para la voladura de las torres de defensa que tenemos en todo el litoral de nuestras islas, o las murallas ordenadas construir por Felipe II, el Baluart de Sant Pere, hoy magnifico museo o el mismo Palacio de la Almudaina. Por favor, seamos serios, la historia de cualquier país está llena, desgraciadamente, de una sucesión de conflictos bélicos. Si te mueves un poco por Europa, se puede ver como se mantiene el recuerdo —en forma de monumentos o placas— de aquellos ciudadanos que murieron en acto de servicio a su patria. Si las razones que pueden tener son simplemente ideológicas estaríamos ante un escenario igual al que impulso la destrucción de Palmira o como el de los yihadistas del Estado Islámico que arruinaron Nimrud, el museo de Mosul o Dur Sharrukin. Estos bárbaros tenían sus razones, ideológicas y religiosas e incultura. La historia no se puede cambiar, es lo que es, y el arte es arte, que se refleja de múltiples formas, incluidos los monumentos, monumento, locución latina que significa recordar. La Revolución Francesa acuño el concepto ‘monumento histórico’ y ordenaron hacer un inventario de estatuas, obeliscos, monolitos, para que se incluyeran en el Patrimonio Nacional y obtuviesen la máxima protección. En Nueva York se creó en el año 1.965 la fundación World Monuments Fund, cuya prioridad es defender, en todo el mundo, la preservación de monumentos de importancia histórica. Periódicamente publican un listado, The Watch List of 100 most Endangered Sites, con la finalidad de poner en evidencia los despropósitos que se han llevado a cabo durante el año. Este monolito fue levantado por suscripción popular en el arrabal palmesano de Santa Caterina, o sea es un monumento catalinero, barrio eminentemente marinero, con personalidad bien definida, ligado al mar, marineros, pescadores, mestres dáixa , que durante estos años de ataques al monumento lo han defendido incluso con manifestaciones contundentes. Hoy podemos felicitarnos por la providencia del Tribunal Supremo, difícil de revocar por muchos anuncios que hagan de recurrir al Tribunal Constitucional, por lo que sería aconsejable que se deje ya el monumento en paz y pedir al Consell que «no se meta nuevamente en este jardín».