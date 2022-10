El PP s’amistança amb l’ecotaxa

Mai serà un matrimoni beneit per la Santa Mare Església ni lligat per un jutge. Però el PP i l’ecotaxa s’han amistançat. Això és: conviuran com si fossin marit i muller sense estar casats. No passaran per la vicaria ni per un ajuntament. Però, si el PP arriba al Consolat de la Mar el 2023, es colgarà amb l’ecotaxa. Amb l’Impost sobre Estades Turístiques, si volen el nom oficial.

Com han canviat els temps des d’aquell llunyà inici del segle XXI! Llavors, quan Celestí Alomar aplicà la primera ecotaxa, «la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix; la terra tremolà, les roques s’esberlaren». Sant Mateu dixit. Els hotelers feren una cruel campanya contra Alomar. «Mai tornaràs a fer feina», l’amenaçaren. El PP i Jaume Matas aprofitaren per desgastar el Govern de Francesc Antich. Tres anys després, amb els conservadors de retorn al Consolat de la Mar, l’ecotaxa fou substituïda per una parida anomenada Targeta Verda. Fou una idea tan excel·lent que costà més del que va recaptar. Ni la tenista Anna Kournicova ni altres famosos contractats per promocionar-la pogueren aixecar aquell cop de revés dels propis conservadors. Quan Antich recuperà el poder l’any 2007 renuncià a enfrontar-se als hotelers i s’oblidà de l’impost, que el Tribunal Constitucional ja havia beneït. Tanta por no li serví de res. Perdé les eleccions de 2011 enfront José Ramón Bauzá. El 2016, amb Francina Armengol convertida en presidenta, arribà la segona versió, corregida i augmentada de l’ecotaxa. Des de llavors, sense renou, el PP ha anat adaptant el missatge a la realitat. La darrera consigna que s’ha tramès als dirigents populars sobre aquest assumpte és que tenguin la boca tancada. Què ha canviat en menys de vint anys per justificar aquesta reubicació? Primer de tot, cada cop són més les destinacions turístiques que cobren una taxa o impost semblant. Venècia ja factura entre tres i deu euros per entrar a la ciutat, ni tan sols cal allotjar-se en un hotel. Els turistes entenen majoritàriament aquest tipus de pagament, sobretot si reben uns serveis satisfactoris. La segona raó és que l’ecotaxa no ha causat baixades en l’afluència de visitants. Les crisis han vengut de la mà dels atemptats contra les Torres Bessones i el Pentàgon als Estats Units, pel crash financer del 2008 o per la pandèmia. La següent pot arribar de la mà de la guerra d’Ucraïna, de la inflació o de l’encariment dels vols. Però un impost de dos euros per dia encara no ha fet desistir ningú del gaudi d’unes vacances. Un tercer motiu és que la bel·ligerància dels empresaris d’allotjaments s’ha esvaït. Les raons són diverses. N’hi ha una residual, però significativa. Els hotelers paguen l’ecotaxa amb un sistema d’estimació subjectiva. És a dir, es fa un càlcul a partir de categoria, llits, dies d’obertura, etc. Com que cobren dels turistes més del que han d’ingressar a la Hisenda autonòmica, guanyen doblers amb l’impost. Marga Prohens i els seus col·laboradors tenen una altra raó per no tocar l’ecotaxa o per fer-ne una reforma superficial. És evident que s’han de presentar a les eleccions oferint a la seva clientela algun tipus de rebaixa fiscal. Si les circumstàncies ho permeten i Europa no sona abans la corneta de la reducció de la despesa, podran retocar algun dels impostos cedits com successions, patrimoni o el tram autonòmic de la Renda. El que resulta incompatible és reduir aquests i eliminar l’ecotaxa. En aquest context, una lectura que fan en veu baixa és «val més que paguin els de fora que els d’aquí». A més, amb quina cara dirien als batles del seu partit que els doblers de l’ecotaxa, que fan comptes dedicar a projectes estrella, ja no arribaran? No és que la inspiració divina hagi caigut del cel ara mateix. Gabriel Company ja parlava fa quatre anys que, davant una hipotètica baixada de turistes, es deixàs de cobrar l’ecotaxa en els mesos d’hivern i es rebaixàs durant l’estiu. L’eliminació total ja no era una opció. Llorenç Galmés, president del PP de Mallorca, ha parlat alguna vegada d’una eliminació «progressiva». Una paraula que pot arribar a l’infinit. Si els populars governen el 2023, l’ecotaxa es podrà maquillar o disfressar però, ara per ara, fan comptes mantenir-la ben viva.