Foto de aniversario

La foto del cuarenta aniversario del triunfo electoral del PSOE y de Felipe González en la sede socialista, en la que aparecen, además de Sánchez, el propio González, Zapatero, Almunia, Montero, Narbona y Santos Cerdán, da para algunas reflexiones. En primer lugar, destaca, por altura y expresión exultante, la figura del presidente del Gobierno. No es para menos, si figuran sus aliados más entusiastas, encabezados por el emperador del talante, que le había menospreciado frente a Susana Díaz primero, para después ofrecerse con armas y bagajes, para auxiliarle como mozo de estoque con Podemos, ERC, EH Bildu y Maduro. Cómo no, si le acompaña a su derecha el viejo y canoso vencedor de 1982, el que no ha tenido muchos reparos en reconvenirle en algunas y contadas ocasiones, como cuando dijo haberse sentido engañado por él a propósito de la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy para evitar unas terceras elecciones en 2016, y que derivó en el sangriento comité federal que le depuso de la secretaría general que reconquistó en 2017. Cómo no iba a estar exultante si tenía a su lado a quien no sólo lideró al PSOE durante más de veinte años, sino que representó la esperanza, que hoy no existe, de una España moderna, europea, de una administración eficaz, de un país más libre. Nadie, ni siquiera él mismo, volvería a disponer de la mayoría extraordinaria de 202 diputados en el Congreso. Cómo no iba a estar exultante Sánchez si había conseguido, fiesta de aniversario mediante, tenerle a su lado, a su modo, el de Sánchez, vampirizándole, intentando extraerle hasta la última gota de su carisma, hasta la última radiación de su figura icónica. Una brillante operación de imagen ajena a la radical diferencia entre un dirigente socialdemócrata grávido de carácter y proyecto y un narcisista autócrata sin más principios que la egolatría y el disfrute del poder a cualquier precio, incluso a costa del país.

Pero hablemos del homenajeado, hablemos de González. En la foto, frente a unas figuras exultantes, contrasta la suya, perpleja, adusta, hosca, a todas luces incómoda, como si se preguntara qué coño estaba haciendo allí, con aquella camarilla a la que, con la posible excepción de Almunia, desprecia en lo más hondo de su ser. Estaba allí porque no podía esquivar el homenaje, no podía desmerecer al partido que, en buena medida, era un invento suyo. No estar en la escena habría sido destruir su propio legado. Al mismo tiempo, quizá le pasó por la cabeza la idea mortificante de que ese partido, ese liderazgo que despreciaba en el fondo de su corazón, era el resultado dilatado en el tiempo de su propio legado, empezando por la alícuota parte que le correspondía de la Constitución de 1978 negociada entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, o sea, Suárez y González, UCD y PSOE. ¿Es que acaso no figura en su artículo 68 que la elección de los diputados se regirá por la representación proporcional? ¿Es que no figura en la ley electoral la elección en base a listas cerradas y bloqueadas? Lo que dijo Guerra, que era una medida provisional debido a la debilidad de los partidos tras 40 años de dictadura, se ha convertido en el sostén de un partitocracia que coloniza toda la administración del Estado, ha convertido a los propios partidos en organizaciones copadas por arribistas que, con sueldos y cargos públicos, compran voluntades que aseguran el poder interno, el poder local, autonómico o central, con la práctica del clientelismo más burdo y la corrupción, como se ha visto tanto en el PP (caso Naseiro, Púnica, Gürtel) como en el PSOE (Filesa, Eres) o CiU (Pujol). A principios de los noventa se le planteó a Felipe González en la comisión ejecutiva del PSOE la conveniencia de cambiar la ley electoral y apostar por el sistema mayoritario que empoderara al ciudadano, que obligaba a reformar la ley y el artículo 68 de la C.E. González se desentendió de la propuesta haciendo una críptica alusión al poder del dinero en un sistema mayoritario, como si su diabólico poder estuviera ausente de las prácticas partidarias, de las que es un pálido reflejo la dimisión de Fernández de la Vega (73 años) como presidenta del Consejo de Estado, sueldo de 85.196 euros, para recalar en el mismo organismo como vocal vitalicia con un sueldo de 115.000 euros. ¿Es que no imposibilitaron cualquier reforma de la C.E. con la exigencia de los 3/5 de cada cámara o los 2/3 si afectaba a algunos títulos de la misma, como si las circunstancias excepcionales de los acuerdos de la Transición pudieran repetirse en el futuro?

Hoy padecemos una crisis constitucional a propósito de la renovación del CGPJ, del que tanto se discute entre los usuarios del metro de Madrid, según testimonio de la ministra de Justicia, Pilar Llop. El artículo 122 de la C.E. fija cuatro vocales a elegir por el Congreso y cuatro por el Senado y deja a una ley orgánica la elección de otros doce. El Congreso, en 1985, a instancias del PSOE determina que esos doce también serían elegidos por Congreso y Senado. Dado que son las cúpulas partidarias las que confeccionan las listas y, por tanto, determinan quiénes son los diputados, el ejecutivo controla el Parlamento y, a través de él, el gobierno de los jueces y el nombramiento de la cúpula del TS y los TSJ de las comunidades autónomas, con lo que desaparece la separación de poderes que demanda la C.E. Algo parecido ocurre con el Tribunal Constitucional. Cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de 3/5, dos a propuesta del Gobierno, dos a propuesta del CGPJ. Al principio se intentó cubrir las apariencias, después cada partido pactaba, de acuerdo con los resultados electorales, unos vocales que le aseguraran disciplina ideológica.

González no lo va a aceptar jamás, pero las disfuncionalidades de la C.E. pactada por él y las leyes como la de 1985, que asimilaba el que la justicia emanaba del pueblo con la identificación del pueblo con las Cortes Generales controladas por los partidos, son las que han creado la partitocracia y el poder intrusivo del Gobierno sobre todas las instituciones del Estado. A la larga han dado, como fruto no deseado por él, a la mediocridad generalizada de la clase política y a un insensato sin escrúpulos como Sánchez como presidente del Gobierno. No lo va a aceptar jamás porque es parte inseparable de su legado, con otras sombras, pero luces brillantes en renovación ideológica, política de Estado, y presencia de España en el concierto internacional.