Baleares alcanzará 1.500.000 habitantes en el 2030

La noticia fue publicada por el Diario de Mallorca con el siguiente titular: «La población de Balears crecerá en 306.000 personas en quince años». Recogía así el informe del INE >. La Administración, el GOB y otras entidades ecologistas han adelantado declaraciones alarmantes: no cabemos; las islas carecen de recursos medioambientales para tanta gente, etc. etc.

Quepamos o no quepamos, la realidad es la que es. La población mundial es de 8 mil millones y en el año 2050 será de 10 mil millones. Esos 20 mil millones de incremento nacerán muy mayoritariamente en las zonas más pobres del mundo. Y la migración va de los países pobres a los ricos, no al revés. La geografía del bienestar se limita a unos pocos oasis: Europa occidental, América del norte, Australia y algunas zonas del sureste de Asia. Conclusión: Las Baleares como el resto de los oasis ricos del mundo experimentarán un incremento exponencial de su población en los próximos 30 años. Podemos rasgarnos las vestiduras y gritar que no cabremos como también se las rasgan en Tanzania o en Somalia, en Ecuador y en Bolivia, o en India o en Turquía y en otros tantos países que van hasta duplicar su población en 25 años. Vendrán. Vendrán de todos esos países. Ya lo creo que vendrán. Porque es mejor ser pobre en Europa que morirse de hambre en el África subsahariana. La migración es un vaso comunicante: el sur presiona al ecuador y el ecuador al norte. También seguirán viniendo de otras provincias del oeste de la península y de los países del este europeo que ya son miembros de la Unión Europea. Vendrán no solo para mejorar sus condiciones de vida sino porque tienen derecho a la libre residencia. Este es el verdadero problema de Baleares: cómo asistir a la población que vendrá. Quepamos o no quepamos. El GOB y los partidos ecosoberanistas vienen centrando su atención en la turismofobia. Desenfocan el problema. Los turistas que vienen, pagan sus estancias y se van, de modo que sus consumos aunque altos, son temporales. No tenemos que proporcionarles ni vivienda, ni educación, ni sanidad. Por el contrario, los emigrantes vendrán con sus familias para quedarse, difícilmente sus ingresos superarán el mínimo sujeto a tributación y les deberemos prestar sanidad, vivienda y educación a sus menores. ¿Cómo vamos a pagar toda esa asistencia? ¿Dispone Balears de alguna otra fuente de recursos alternativa al turismo? ¿Debería la clase política evitar la turismofobia? Con lógica unanimidad se ha instalado el objetivo de conseguir la ecuación de menos turistas pero de >. Es un eufemismo para evitar decir que queremos turistas > en detrimento de los pobres y mochileros. Sucede que Mallorca está muy lejos de poder competir por ese segmento turístico con p. e. la Costa Azul o la Costa Amalfitana. Francia e Italia nos llevan muchos años de ventaja. Las infraestructuras urbanísticas y nuestras playas precisan urgente inversión. Las ordenanzas municipales obstaculizan el ocio hasta disuadir al empresariado. No existe ninguna oferta cultural atractiva para un hipotético turismo desestacional. El desplazamiento en taxis es un suplicio. No exigimos ninguna formación profesional a los empleados de hostelería que pasan de albañiles a camareros sin solución de continuidad. Y sobre todo la mentalidad y la sensibilidad acústica de los nativos no ayudan. No se conoce ningún otro destino turístico en el Mediterráneo cuyos restaurantes y terrazas obliguen a que sus visitantes interrumpan violentamente sus cenas veraniegas a las 23 horas. Mientras la Administración, los partidos políticos y las asociaciones vecinales sostengan esta actitud, los turistas ricos preferirán el trato que reciben en Cannes, Biarritz o Saint Tropez; en Capri, Liguria o Cala Roja. Y Mallorca perpetuará el modelo de los núcleos turísticos aislados y cercados como Magaluf o el Arenal. Alguna vez he escrito que el ideal de muchos mallorquines sería turismo sin turistas. Mientras tanto, en los próximos años la población crecerá en Baleares a razón de 100.000 habitantes cada lustro, al ritmo de Hong Kong o Taiwan. Se da la paradoja de que esa sobrepoblación es a un tiempo un problema pero también una necesidad. La población nativa balear envejece y su rejuvenecimiento depende de los inmigrantes. No estoy mezclando churras con merinas. Unas pocas semanas atrás, Francina Armengol anunció la dotación de una partida presupuestaria para comprar hoteles de baja categoría con 1 o 2 estrellas. De este modo, descenderían las plazas hoteleras en aproximadamente 27.000 camas. O lo que es lo mismo, nos dejarían de visitar los turistas que demandan ese tipo de oferta hotelera. Pero si de lo que se trata es de mejorar la oferta de calidad, los hoteles de más estrellas deberán mejorar el servicio y para ello estarán obligados a incrementar la ratio del número de trabajadores por plaza hotelera. Cambiaremos la población flotante de turistas para esas 27.000 plazas hoteleras de baja calidad, por la población permanente de trabajadores para mejorar el servicio de la hotelería de mayor calidad. Y, por consiguiente, necesitaremos encauzar la presión demográfica a inmigrantes cualificados o a los que cualificar. Se impone un gran pacto político y social, un libro blanco a veinte años, pactado por los dos partidos de gobierno. De lo contrario, el riesgo es el que los inmigrantes acaben instalándose en guetos de pobreza extrema y villas de chabolas. Estamos a tiempo de planificar el futuro. Solo faltan políticos con visión a largo plazo más allá de las próximas citas electorales.