Massa s’ha xerrat ja de la «festassa», organitzada pels extremistes d’un partit polític al qual ni vull nomenar per no fer-li propaganda, que va tenir com un dels seus punts àlgids la interpretació de la cançó vamos a volver al 36, any del cop d’estat franquista. Davant l’allau de crítiques a les xarxes el cantant va argumentar que s’estava intentant fer creure als usuaris que era un intent d’encoratjar a la tornada al 36, quan la seva intenció només era mostrar que l’actual govern (democràtic, això ho dic jo per si algú ho ha oblidat) ens està portant al 36. No hi veig gaire diferència.

Prou conegut és el que va representar pel català i les altres llengües de l’estat espanyol diferents del castellà la dictadura franquista. Per molt que alguns puguin tenir pol·lucions nocturnes somiant el retorn de la imposició del monolingüisme castellà, llengua a la qual inadequadament anomenen «español» menyspreant les altres llengües espanyoles recollides a la constitució del 78, afortunadament veig gairebé impossible una tornada a aquest escenari.

En canvi, però, per moments tenc la sensació que s’estan passes enrere que ens tornen als finals dels 70 i principis dels 80, època llunyana ja de la meva feliç infantesa i adolescència.

Quan som nins ens feim moltes preguntes envers moltes qüestions, però la inconsciència també ens fa assumir com a naturals situacions que no ho són. Potser per això no em va parèixer estrany que a la meva família tant materna com paterna, i a la de moltes i molts de les meves companyes i companys d’escola, es xerràs sempre en mallorquí, però que aquest fos l’únic àmbit on se’n fes ús. Els dos canals de la televisió, els llibres, els còmics, la ràdio, els contes, els diaris… per a tot això només era vàlid el castellà. L’únic llibre en català que record de l’època és el llibre de text.

Era un nin un poc raret i em vaig aficionar molt aviat a la lectura, llegia tot allò que hi havia a mà per casa. Llibres a vegades per adults que havia de llegir d’amagat i que no acabava d’entendre, però m’encantava l’aventura de desxifrar els missatges ocults en aquell bosc de lletres, però sempre en castellà.

Per això també veia normal que els adults del meu entorn més enllà de la família xerrassin en mallorquí, però a l’hora d’escriure o parlar en públic, sempre ho fessin en castellà. Estava institucionalitzat que el castellà era la llengua culta i el català/mallorquí una llengua vulgar d’ús domèstic. Desconeixia que aquesta situació era fruit de l’etapa de persecució de la dictadura franquista, eren anys de molt silenci envers qüestions doloroses amb ferides encara obertes. Fins que no vaig arribar a l’institut Ramon Llull per cursar el batxillerat no vaig descobrir que hi havia literatura en català, que el català era una llengua culta equiparable al castellà, al francès o a qualsevol altra, i que com totes les llengües arrelades en la història té una gran riquesa dialectal.

Després d’uns anys de certa expansió, en els quals poguérem veure tots els canals de televisió catalans i valencians, gaudir dels meravellosos anys del rock català i fruir de la literatura catalana, el pes de la nostra llengua, tot i els esforços de la immersió linguistica a l’escola, es va esmorteïnt. Anava a dir que poc a poc, però el procés ha patit una clara acceleració els darrers anys reforçat per l’eclosió de forces polítiques com la que obri aquest article i també per les xarxes socials.

Fins i tot jo, gran defensor del català com a la meva llengua materna, acab llegint dues terceres parts dels meus llibres en castellà, ja que sempre que puc m’agrada llegir la versió original. Òbviament, la producció literària en castellà supera en escreixos la literatura en català, és una simple qüestió aritmètica. Pel que fa a la literatura en altres idiomes que malauradament no domin, massa vegades tampoc se n’ha fet una traducció al català.

És probable que aquest sigui l’únic text en català que trobi en les desenes de pàgines del diari que té ara mateix en les mans, poca cosa més cal afegir.