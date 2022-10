Pablo Iglesias se adhiere a un futuro gobierno de PP y Vox

Los lunes, Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo de Pedro Sánchez, acostumbra a debatir con la exvicepresidenta primera socialista Carmen Calvo y el exministro de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo, en el programa Hora 25 de la Ser sobre la actualidad política. A los dos últimos se les ven excesivamente sus respectivos plumeros ideológicos. No saben desprenderse de lo que han sido, cosa que sería de agradecer. Tienen aprendido el breviario de PSOE y PP, los manuales de uso cotidiano, a ellos se encomiendan. Lo de Pablo Iglesias es otro cantar. Es palmario que el exvicepresidente de nada deviene en incapaz de dar por bueno, porque saberlo sí lo sabe, que ya no está y que es harto difícil que retorne. Creó Podemos y ha liquidado Podemos. Tuvo papel estelar en la urdimbre de la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy encumbrando al actual jefe del Ejecutivo. Desde entonces no ha dado ni una a derechas, más bien ni una a izquierdas. Es esa clase de políticos vanidosos, pagados de sí mismos, que se revuelven como gato panza arriba en su ineluctable ocaso. Dimitió para buscar un sitio al sol de Madrid. Fracaso estrepitoso. Antes no se paró en barras para destrozar lo que fue Podemos. Ahora no traga que la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ignore cuando se jacta de haber sido él quien la ungió con su dictatorial dedazo. Tiene en el Gobierno a Ione Belarra e Irene Montero, solícitas vicarias. No le sirven. Son dos saldos. Por ello, inquieto, ha optado por la tierra quemada, por el después de mí la hecatombe. Solo el venal Albert Rivera ha sido más destructivo para su partido

Da a conocer su inmenso desdén, su inocultable rencor, descontando que en las elecciones generales, a celebrar, de no haber adelanto, Pedro Sánchez mediante, a finales de 2023, que PP y Vox se alzarán con el santo y la limosna, que, sumando sus diputados, se harán con la mayoría absoluta en las Cortes y formarán gobierno presidido por el sinuoso Alberto Núñez Feijóo, tan gallego o más que Mariano Rajoy, lo que no deja de inquietar dado el precedente. Desconocemos si Iglesias cree en lo que siempre que viene a cuento, y aunque no venga, deja caer en la Ser ante la interesada complacencia de García Margallo, que le prodiga lisonjas (correspondidas), y la incomodidad de Calvo, a la que los dioses no han colmado de los atributos requeridos para polemizar con Iglesias. Salvadas las distancias, que son muchas, y no puesta en cuestión su honradez personal, que no hay pruebas en contrario por mucho que las derechas y sus belicosos medios se hayan empeñado en buscarlas, Iglesias es trasunto de uno de los políticos más nefastos de las primeras décadas del pasado siglo, de quien desempeñó rol importante en el advenimiento de la Segunda República y, una vez instaurada, fue esencial en el denominado «bienio negro», los años que van del 33 a la victoria electoral del Frente Popular en febrero del 36. Hablamos, cómo no, de Alejandro Lerroux, el emperador del Paralelo barcelonés, quien en los primeros compases del siglo andaba vociferando que era menester «levantar el velo a las novicias para elevarlas a la categoría de madres y virilizar la especie». Fue el «profeta» de «los jóvenes bárbaros». Lerroux acabó sus días, plácidamente y rico, en el Madrid de los años 40, cuando la dictadura asesinaba a mansalva. Durante la Guerra Civil espió para el general Franco. Se le agradecieron los servicios prestados. Lerroux enfangó a la Segunda República. Iglesias ha optado por ser quien intenta apiolar al gobierno de las izquierdas actual. Es vocero de la presunta cercana pleamar de las derechas. Desconocemos si se cumplirán sus augurios. Sabemos lo que acaba de decir Felipe González, a quien no se le puede regatear haber sido el gran estadista español de la segunda mitad del siglo XX. No hay certezas en el convulso, desmadejado, mundo de hoy proclama el viejo león, que cuando quiere se transmuta en astuto zorro. González sabe que un año no es que en política sea mucho tiempo, sino que es la eternidad.