El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre de 2008. La fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 62/136. En ella se reconoce «la función y contribución decisivas de las mujeres rurales en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural». Si hablo de mujeres rurales y no de mujer rural es por la necesidad de destacar que no existe un prototipo único de mujer rural, sino que son tantos como mujeres existen. Cada mujer rural es única en su realidad, su historia, sus deseos y sus aspiraciones, y el riesgo de estereotipar su realidad es parte de la invisibilización. Mujeres rurales son agricultoras, ganaderas, pescadoras, queseras o rederas, pero también artesanas, abogadas, profesoras, médicas o comerciantes. Las mujeres rurales sufren una doble discriminación por ser mujeres y por vivir en entornos rurales, en los cuales las oportunidades en general son menores, y la lejanía en el acceso a ciertos servicios públicos aumentan su aislamiento y vulnerabilidad. Siempre menciono para ejemplificar esta realidad que nos imaginemos por un momento la situación de una mujer que resida en un pequeño pueblo de la montaña y que sufra violencia por parte de su pareja. ¿A quién acudirá? Probablemente no tenga un cuartel de la Guardia Civil cercano. El entorno de amistades y familia hará más difícil la denuncia, y si finalmente denuncia, a bien seguro tendrá que abandonar el pueblo. Sin ir a las situaciones más dramáticas, pensemos por ejemplo en la disponibilidad real de tener una guardería de 0 a 3 años en un pueblo de menos de 2.000 hb. No obstante, no todo se vive de forma negativa, y desde hace varios años, las mujeres rurales organizadas de Europa y de España han empezado a destacar también las oportunidades que ofrece el medio rural como espacio de vida donde impulsar otros modelos de convivencia más humanos y economías de escala más sostenibles. Dicho todo esto, celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en un territorio donde la realidad urbana es tan imponente como en las Islas Baleares no es fácil. No es fácil porque aunque exista el concepto de lo rural, sin duda habrá que hacer un esfuerzo por definir, identificar y caracterizar lo que implica ser de pueblo o ser «mujer rural» en Baleares. Habrá que preguntarse incluso si las mujeres de los pueblos de la Sierra de la Tramuntana o del Pla, o las que viven fuera de las dos localidades grandes de Menorca, se sienten rurales. Por ello, visibilizar la realidad de la mujer rural en la figura de las agricultoras, ganaderas, trabajadoras del campo o en las que se dedican a la pesca permite hablar de su condición segura de mujer rural, y, al mismo tiempo, mostrar las desigualdades que siguen existiendo dentro del sector primario entre hombres y mujeres.

Poner el acento en los datos que arroja la PAC no es algo menor. La PAC es la principal política de apoyo a las rentas agrarias de Europa. Contrastar cada cierto tiempo cómo se distribuye la PAC entre sexos nos muestra cómo avanza el conjunto de políticas del sector agrario en materia de igualdad. El Ministerio de Agricultura ha sacado durante el actual periodo de la PAC dos informes específicos con datos consolidados de 2016 y 2020 en los que se analiza la distribución de las ayudas directas y de desarrollo rural por sexos. Con base en estos informes decimos que en las Islas Baleares el 37,1% de las personas perceptoras de ayudas directas son mujeres titulares de explotaciones, y en el caso de las ayudas al desarrollo rural, representan el 27,9% de las personas beneficiarias. Es un porcentaje positivo que muestra una mejoría con respecto al informe anterior del año 2016 en el que las beneficiarias de ayudas de desarrollo rural eran el 23,7%. Sin embargo, los datos arrojan conclusiones a las que debemos estar muy atentos. Los importes recibidos por las mujeres en los dos tipos de ayuda son inferiores a los que reciben los hombres, lo que indica explotaciones más pequeñas e inversiones más modestas. En segundo lugar, que los porcentajes de beneficiarias y de los importes recibidos por las mujeres jóvenes son más bajos que los de las mujeres de mayor edad. Esto implica que habrá que establecer mecanismos correctores en el próximo periodo de la PAC. Para terminar. La visibilidad de las mujeres agricultoras y ganaderas no es una cuestión menor. Es lo que permite mostrar su realidad plural y su importancia social y económica, y en este asunto deberíamos estar «todas empeñadas». Las 1.700 mujeres que reciben ayudas directas de la PAC cada año, y que son reales, y las 325 mujeres de media que reciben ayudas de desarrollo rural cada año, y que también son reales, tienen que verse. Tienen que estar en las jornadas, en las formaciones, en las reuniones de las organizaciones y cooperativas, en las juntas directivas, en las reuniones sectoriales, en las fotos y en todos los actos donde se hable de agricultura, ganadería y medio rural.