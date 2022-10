Dels 46 presidents dels EUA, només dos han pertangut a la religió catòlica, J.F. Kennedy i Joe Biden. A diferència del primer, l’actual és catòlic practicant, sense que el compliment dels seus deures religiosos li hagi causat cap problema. En la delicada qüestió de l’avortament, recentment prohibit per sentència del Tribunal Suprem, se’n ha sortit amb elegància. Ha manifestat que no està en contra de la posició de l’Església Catòlica però, a la vegada, no està d’acord en que una religió pugui imposar les seves creences a la resta de la societat.

Joe Biden complirà 80 anys el proper 20 de novembre i compta amb una llarga carrera política. Senador del 1973 fins al 2009, vicepresident dels EUA amb Barack Obama en els dos mandats, fou investit President dels EUA el 20 de gener de 2021. El primer triomf polític l’assolí el mateix dia del seu accés al càrrec impedint amb la seva victòria que fos Donald Trump, el seu contendent, el nou resident de la Casa Blanca. Deixar fora de combat durant quatre anys com a mínim a la màxima figura de l’extrema dreta mundial potser una curta passa per un home, però sens dubte és un gran salt per a la humanitat. En poc temps, malgrat les travelades físiques i mentals, ha demostrat que la seva saviesa ha corregut a l’hora amb el seu envelliment.

Tocà fons amb un 38% d’acceptació, culpa de la fuita d’Afganistan. Els bons resultats en ocupació i en la guerra d’Ucraïna l’han pujat fins al 44%. Va ser l’únic en anticipar la invasió de Putin i ha estat decisiu en el capgirament de la guerra a favor dels ucraïnesos liderant les sancions econòmiques contra interessos russos, oferint informació d’intel·ligència sobre els seus moviments i proveint-los de les armes més modernes com el sistema de míssils HIMARS. Biden és qui està guanyant la guerra. No obstant l’evidència, mai no perd l’ocasió de referir-se a Xina com el seu màxim poder competidor. En política local, no em puc guardar a la butxaca una recent decisió presidencial. Joe Biden ha concedit l’indult (pardon) i cancel·lació d’antecedents a més de 6.000 sentenciats pel delicte federal de marijuana possession i ha fet estudiar la seva retirada de la llista Primera, que inclou les drogues més perilloses, com l’heroïna, l’LSD i l’èxtasi. Attaboy, good work!