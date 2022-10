No pegar un sello en la vida

La última vez que llegó a mi casa una carta con sello el remitente eran los Testigos de Jehová y el envío, un folleto, procedía de un pequeño pueblo de Mallorca. Casi nadie utiliza ya el correo ordinario, superado por otros sistemas más baratos, ágiles e instantáneos.

Siento nostalgia: echo de menos aquellas entrañables cartas de la familia o las apasionadas misivas que mi novia de entonces me escribía cuando cumplía el servicio militar en Tenerife.

Ahora a los buzones solo llegan recibos del banco o de las compañías de servicios, siempre que no nos hayamos pasado a las facturas digitales. También caen folletos de supermercados o papelitos intimidantes con un simple número de teléfono y el lema «compro vivienda en esta zona». Nada más.

Mucha gente no habrá pegado un sello en su vida y no es porque no haya trabajado. Las madres previsoras tenían en un cajón aquellas estampitas de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre con las que se podían mandar las cartas y tarjetas postales. En caso contrario había que ir a comprarlas a los estancos, pero aquello no daba pereza.

«Bon dia, vengo a por un sello para la Península, Sineu, o, cosa más rara, para el extranjero». Pagabas y, si ya tenías los deberes hechos, chupabas el sello y a buscar un buzón, que durante años lucían los colores de la bandera de España. Después se pasaron a un amarillo tirando a «fosforito».

Todo eso casi ha desaparecido. No nos debe dar pena.

-«Papa nos lo pasamos muy divertido. El avion me gusto mucho. Bueno Papa hasta el sabado (sic)». Escribía a su padre un niño que había ido de excursión a Menorca en los años 80. Aquel chaval ignoraba todavía para qué servían los acentos y las comas, pero la postal de la playa de Es Grau llegó a Palma; alegró el día a su familia.

Con la muerte del correo ordinario falleció también la filatelia. En tiempos sin conexiones digitales los humildes sellos eran un utilísimo instrumento de culturización, si es que nos fijábamos en ellos.

El Estado usó el sistema postal como arma propagandística, especialmente durante el Franquismo. Además de la omnipresencia del jefe del Estado en casi todos los envíos, un general que, por otro lado, nunca envejecía en sus efigies, la Dictadura conmemoraba sus hitos-fechorías con series como «XXV Años de Paz».

A Franco le sucedió el Rey don Juan Carlos, que también se prodigó mucho en los timbres postales (y en las monedas y billetes), aunque él si fue adaptando su imagen al correr del tiempo.

Pero no todo eran mandatarios: hubo mucho y bueno. Pintores, escritores, conquistadores, grandes acontecimientos, flora, fauna, trajes regionales, castillos, monumentos, escudos provinciales, estampas navideñas, efemérides, paisajes… Los sellos fueron, durante décadas, nuestro internet de andar por casa. Una minúscula ventana al pasado, presente y futuro.

También el mundo filatélico era uno de los pocos ámbitos en los que se podía recordar, sin miedo, a las dos Repúblicas españolas, especialmente la Segunda.