A tamaño natural

V iene presentado como algo parecido a «Historias extremas de padres e hijos» desde la escritura sagrada a lo más actual de la presente involución europea. En otros libros salda deudas con la naturaleza o directamente con el reino animal, El peso de la mariposa. Trabaja con sabiduría las emociones anudando y tensando su narrativa por donde más se siente. Las articulaciones, al final, son siempre las mismas ayer y hoy y nos recupera la relatividad del tiempo con la habilidad innata de un autor que empezó muy tarde a editar. Sin prisas y luego sin pausa. Con este libro que comienza con Chagall y continúa a través de Abraham subiendo por las laderas de lo universal para encontrarse en los pútridos remansos de la infamia. De Luca disecciona la relación entre la hija de un colaborador carnicero de la Shoah que vive clandestino y al acecho de no ser encontrado. «Hueso de sus huesos y carne de su carne» con resultado de ligadura de trompas para llegar a hacer yerma la tierra de una probable cosecha con la semilla de la fétida serpiente. Es el rechazo del falso y engañado afecto de la hija de un verdugo. La decisión más drástica no es otra que la de cortar por lo sano, y para siempre, con la posibilidad de volver a engendrar más semillas del legado del odio. Pero Erri de Luca entrega esta genial obra, muy probablemente, cuando Europa ya germina la simiente que vuelve a recorrer con mecha rápida los altiplanos y valles de una parte muy importante de su paisaje.

Amante de la montaña y el alpinismo. Traductor, bibliotecario, poeta y novelista. Antes de escribir, vive. Trabajador de aeropuerto, albañil, conductor de convoyes humanitarios en la pasada guerra de los Balcanes. Estuvo en Belgrado durante el bombardeo de la OTAN. Apoyado por Costa- Gavras o S. Rushdie, entre muchos otros, cuando se vio cercado por un juicio a causa de su libre opinión, luego defendida en su La palabra contraria. De Luca ya estuvo en Lotta Continua en 1968 y es de las pocas voces no domesticadas tras el llamado «nuevo orden mundial» y sus derivas. Voluntario en Tanzania y en muchas otras luchas, conocedor del mundo fuera de su Nápoles natal donde empezó a respirar el 20 de mayo de 1950. No será hasta 1989 que publicaría su primer libro recreando su infancia en No ahora, no aquí. El dominio de las imágenes en su narrativa es el de la virtud en el estilo de aquellos que primero experimentan y luego describen. De las pocas mentes libres del continente que siguen llenando de bellas y buenas novedades los escaparates de las librerías. De los pocos autores que siguen dando sentido a lo que, en Occidente, representa la literatura y llena de contenido el trabajo de las libreras y de los libreros.

La literatura también, por la máxima tolstoiana, debe ser tangible a la naturaleza del mundo, a la disección de las relaciones difíciles o a los conflictos entre personas. En su novela encontramos mitología, filosofía, arte e incluso, y por este orden; y a lo último, lo poco interesante de la religión. Se sabe que muchos hijos trabajaban con abnegación para borrar y no dejar rastro de su origen. De Luca, quizás inconscientemente, escribe y publica para dejar acta de una cultura de libertad, de una civilización a la que todavía asistimos pero que es muy probable que vaya terminando. No se la pierdan, esta, su última novela. Corran a la librería más cercana. «Hacen falta mil voces para contar una sola historia», dicho de los nativos americanos al que nuestro autor, aquí, ofrece en una gran y luminosa recreación como un espejo de luz en nuestro mar antes de la tormenta.