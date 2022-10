Un hombre mató a su mujer quemándola viva en 2016. Más tarde, otro hombre, el presidente de una asociación con un cariz muy determinado, envió una carta brutalmente machista a un periódico, que la publicó. En ella negaba que el crimen fuera machista, que solo la mató porque la amaba y ella quería separarse y que fueron las feministas las que malmetían.

Nosotras, las que luchamos por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista, urgimos a Nina Parrón, en su condición de responsable de Igualdad en Mallorca, a que denunciara al autor de esa carta. Ella fue la procesada. Los jueces confirmaron la condena que sentimos como nuestra, condenadas por una justicia profundamente patriarcal, que castiga a las defensoras de las mujeres y comprenden y amparan a los que las agreden de todas las formas posibles.

Llevamos ya mucho tiempo denunciando sentencias machistas dictadas por jueces y juezas imbuidos de cultura machista, una justicia que se ha convertido en brazo ejecutor a las órdenes del patriarcado. Estamos hartas de sentencias condenatorias a mujeres que defienden a sus hijos e hijas de padres maltratadores, que son demasiado comprensivos con asesinos, violadores y acosadores; la última sentencia, un juez que dice que no hubo daño psíquico a dos niñas que presenciaron el asesinato de su madre por parte de su progenitor y estuvieron 7 horas junto al cadáver. Le ha rebajado la condena. Estamos hartas de que sea la Justicia la que se ensañe con aquellas mujeres que están o han estado en cargos públicos defendiendo nuestros derechos. Sabemos que es un aviso a todas las mujeres para que permanezcamos calladas y obedientes.

Insistimos en que el crimen fue terrorismo machista y la comprensiva carta fue apología de terrorismo machista, expresión que empleó hasta el ahora presidente de gobierno. Los jueces no piensan en el contexto de enorme crispación social que produjo esa carta en gran parte de la población, publicada mientras una mujer de 24 años agonizaba, no piensa en el dolor de su familia que ve, más allá de la condena a Nina Parrón, el desprecio por la muerte de su ser querido.

Son muchxs lxs que integran la Judicatura que están imbuidos de ideas machistas, que no tienen la más mínima formación en perspectiva de género y sabemos que, a pesar de que un grupo de reconocidas juristas les ofrecieron cursos formativos gratuitos, rechazaron la oferta.

Estamos en una situación bastante complicada sobre todo para las activistas por los derechos de las mujeres. Nos quieren calladitas y contra la pared. No lo podemos aceptar, seguiremos luchando pase lo que pase, y tenemos mucha, mucha gente detrás apoyándonos y cuidándonos.

No seguiremos con apelaciones. No porque acatemos la sentencia, sino porque no creemos en esta justicia, y sus representantes deberían estar preocupados por este hecho. Nina Parrón puso su voz en esta denuncia en representación de todas nosotras, por eso, somos nosotras ahora las que contestamos, las que pagaremos la multa de 2.000 euros más las costas judiciales, las que denunciamos a esta Justicia patriarcal que una vez más, da la espalda a las mujeres. Porque Nina nunca ha estado ni estará sola en esto. #TodasSomosNina.

Para aportaciones a través de bizum se pone a disposición el número de tlf de Dona Sana Feminista 640638084 señalando como concepto TodasSomosNina.