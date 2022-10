La jeta de Tamara, el mugido de los bóvidos en celo y el festival de Vox

La marquesa de Griñón, o sea, Tamara, consume jeta ultra que le reporta réditos considerables. Es lista, aparentando ñoñez; se bandea ágil en los movimientos ultracatólicos de extrema derecha. Ha hecho de su ruptura sentimental espectáculo deplorable y a la par fascinante por cómo lo ha sabido rentabilizar. La señora no da puntada sin hilo. La mercancía que vende contamina. En México se le fue la lengua al hablar de sexo pecaminoso, antinatural, y, cómo no, al constatar que se había extraviado en demasía afirmó que lo dicho se había sacado de contexto. Ha culminado su interpretación publicitando peculiar «retiro espiritual» de fin de semana con sus amigas «del alma» (de la aristocracia del apellido y el dinero, claro) del que ha retornado con el espíritu reconfortado. Superada la ruptura, a otra cosa que produzca pingües dividendos. Reiterémoslo, la marquesa es producto nocivo.

Al tiempo, se ha registrado la actuación de los bóvidos en celo de un colegio mayor que se desahogan anunciado voz en grito que van a «follar» a las «putas» del colegio mayor que tienen a tiro de piedra. Se trata, destacan, de una «tradición» de la que, comprobado el generalizado rechazo, se arrepienten y solicitan perdón. Su naturaleza es la de mugir, el perdón demando es impostado. El macho alfa de los carneros encelados ha resultado ser un camarada mallorquín que cursó estudios en el colegio de Montesión donde repartía bolígrafos de Vox. Los golpes de pecho se han generalizado. Consternación más bien hipócrita. La excepción, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta de Madrid se ha abstenido de condenar los bufidos. Otra que sabe perfectamente por dónde soplan determinados vientos.

Para culminar la aciaga semana Vox ha escenificado unos juegos florales que podrán causar vergüenza ajena a no pocos; han obtenido lo que se proponían: concentrar la atención de casi todos. La representación de la historia de España ha sido la que se impartía en los colegios en los años posteriores a la Guerra Civil, allá por los tenebrosos años 40 del pasado siglo, cuando en España la «alegre muchachada», «con la frente levantada», «serenada el alma», trotaba «por rutas imperiales», «caminando hacia Dios». En el esperpento se emitió un mensaje de Trump en el que el más querido presidente de la derecha estadounidense, dispuesta a ponerlo todo patas arriba, alababa el «increíble» trabajo que Santiago Abascal desarrolla. Trump tal vez tenga vaga idea de que España existe. Sin duda ignora de qué va la política española y quién es Abascal. La futura primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también ofreció sus parabienes, al igual que el primer ministro de Polonia, presente y firme el ademán, y el primer ministro de Hungría. Pisa fuerte Vox. «Volvemos al 36» se berreó. Que se prepare el PP para gobernar unido a la extrema derecha.

Queda, asunto de escasa importancia, el destrozo que la derecha ha propinado al Poder Judicial. Cuatro años han transcurrido desde que primero Pablo Casado y hoy Núñez Feijóo mantienen bloqueada la constitucionalmente preceptiva renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora del Tribunal Constitucional (TC). No le penaliza. El golpe al Estado de Derecho es de similar fuste al que perpetraron los independentistas catalanes. Pero no computa. Cuenta el PP con el beneplácito de su amplio electorado. Con la benévola comprensión de la panoplia de medios amigos, que retuercen la realidad para hacer, como mínimo, tan culpable al Gobierno de lo que acontece como al PP. Para ellos son las izquierdas las que con bastardía quieren colonizar al poder judicial. Que el PP lleve una década haciéndolo es intrascendente. Por ahí se va la Constitución de 1978 directa al desagüe.

Acotación previsible.- El PP balear no votará a favor del REB. Sus diputados no avalarán los Presupuestos Generales del Estado. Marga Prohens lo ha anunciado. No perderá votos por ello. Peculiar, pero así va a ser.