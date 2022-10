Retorn a Kierkegaard

En un anterior article sobre el filòsof danès Sören Kierkegaard, ara fa quasi dos mesos, havíem fet algunes referències sobre els estadis de l’existència, i ens vàrem quedar en l’estadi estètic, que ve definit com l’ésser que no tria o, millor encara, que no es compromet en cap tria. La figura més representativa de tal estadi és el de Don Joan de Mozart, que escindeix la seva personalitat en una sèrie d’encarnacions efímeres, trossejant la seva intimitat i consciència en un espectre de figures divergents, defugint la possibilitat de retrobar-se i recollir-se en si mateix. És un pensament consemblant al de Blaise Pascal quan va esmentar que a l’ésser humà li venen tots els mals quan no sap estar sol dins de la seva cambra, i quan el deixen li venen tots els mals. No hi ha res més molest i desagradable que l’absolut repòs, sense passions, sense res a fer, sense divertir-se, perquè quan et distreus, també et venen tots els maldecaps. No fer res de res cansa més que treballar i moure’s. En la quietud, l’individu sent el seu propi no res, la seva insuficiència i impotència, el seu buit o mancança. Però, de fet, és probablement l’únic camí per sortir-ne d’aquest embroll. L’ésser estètic després d’haver tensat fins a l’esgotament la seva existència com una corda de guitarra, cau lassat i, conscient de la vanaglòria que cerca, s’abandona a la malenconia, la desesperació, es fa pena a si mateix. Descobreix que la felicitat no és únicament satisfacció del desig, atès que n’engendra un altre de nou per a tornar a sentir, repetir i ampliar la capacitat de plaer. Ara bé, el plaer ensenya ben poc, és tan sols una satisfacció momentània, que s’evapora en un tancar i obrir d’ulls. Resta tan sols la lleugeresa de l’ésser, fugaç i passatgera (mireu l’obra literària de Milan Kundera). Allò que el mou és l’ànsia d’un nou plaer. Kierkegaard presenta la següent alternativa en Aut-Aut (Això o Allò): has de decidir entre la vida estètica o l’ètica, ja que és una elecció que s’imposa i que modifica l’itinerari de l’existència. En la vida hem de triar perquè no podem romandre permanentment en la distracció, ens convertiríem en Peter Pan. Triar no té res a veure amb el desig, és més aviat un autèntic compromís que s’ha de traduir en maneres d’obrar. Potser és una orientació personalista, és a dir, que posa l’accent en la persona, en el seu aspecte antropològic i relacional i no ontològic. Escollir és qüestió de llibertat i projecte. A tothom l’arribarà l’hora de la mitjanit, en la qual cadascú ha de llançar la seva màscara i elegir. La vida no és un joc i no es pot fugir abans de mitjanit en silenci i sense desemmascarar-se. No podem jugar amb la vida. La figura que representa la persona ètica és la dels esposos en l’estat matrimonial. El matrimoni és un compromís —amb qualitats i límits—, éssers col·locats en una determinada realitat humana i social. Tot decidint-se l’ésser humà admet el seu destí històric, la seva condició humana; per tant, té el coratge ètic de la vida, és a dir, el de no fugir, ans el d’acceptar la «repetició», el costum de fer sempre les mateixes coses, el compromís constant que el portarà necessàriament a tolerar sempre com a nou el mateix deure. No obstant això, la vida ètica no és suficient, ja que també comporta inseguretats, límits, finitud. On és l’autenticitat? Per trobar-la la persona ha de sortir del seu entotsolament, puix que des del moment que hom reconeix els seus límits i petitesa, és aleshores que pren consciència d’estar davant quelcom que el transcendeix. Hem de pensar que Kierkegaard, anomenat el Sòcrates de la cristiandat, era profundament religiós. Fins i tot alguns autors manifesten que ell mai va passar de l’estadi estètic a l’ètic, sinó de l’estètic al religiós. L’estadi ètic tan sols el va descriure teòricament, però mai el va viure existencialment fins al punt que fou acusat per la revista El Corsari com a burgès. Quan hom opta en pro de si mateix, opta en definitiva per la finitud i la limitació dels actes acostumats. Per tal de sortir d’aquest atzucac s’ha de reconèixer els límits i la pròpia nimietat, i Kierkegaard introdueix un altre element que és imprescindible, el penediment, car el moment més sublim de l’ètica s’esdevé quan l’acte de la tria coincideix amb aquell del penediment, que en el fons és reconèixer les mancances; pren consciència així de la transcendència, de quelcom que el supera. En l’estadi religiós, hi ha dos moments que cal tenir presents: la fase anomenada religiosa-antropocèntrica, amb la consegüent visió horitzontal i la fase religiosa-teocèntrica, on la divinitat és al centre de la vida. L’opció religiosa s’esdevé quan hom elegeix la transcendència, escull l’infinit. Això indica la vida religiosa, que s’esdevé mitjançant una ruptura, un «salt» qualitatiu. Kierkegaard l’explica a través de la figura d’Abraham i el sacrifici del seu fill Isaac. El pacte entre Jahvè i Abraham era viscut com un do ut des (dono perquè donis), que fou capgirat quan Déu li demana el sacrifici del seu fill. Sembla un absurd, una paradoxa; però això mateix és la fe: absurd per la raó i per les lleis naturals, tria per l’Absolut, baldament sigui irracional per la raó. En Temor i tremolor (1843), Johannes de silentio (pseudònim de Kierkegaard) forneix tot el drama d’Abraham per mitjà de la cita bíblica de Filipencs 2, 12: «Estimats meus, sempre us heu mostrat obedients, no solament quan em trobava entre vosaltres, sinó molt més ara que soc lluny. Treballeu amb temor i respecte per obtenir la vostra salvació». Ençà que l’ésser humà descobreix el misteri de la seva existència com una relació tràgica, irracional i amorosa amb la divinitat, és des d’aquest moment que participa de l’estat religiós. Probablement, la culpa, el penediment, l’angoixa i altres, preparen i condicionen en certa manera el salt de l’opció, perquè quan és conscient de la seva finitud, de la seva insignificança, hom es fa apte per a trobar-se a si mateix i obrir-se a realitats desconegudes. Lògicament, el pas d’un estadi a l’altre no és gradual, a vegades en un mateix subjecte es donen els tres estadis alhora, o dos o bé tan sols un. Es tracta, doncs, de salts qualitatius, independents o no, en un context d’elecció individual, tothora imperfecte fins a arribar a la tria del jo que abraça a tot l’ésser en una alternativa existencial i que concedeix una orientació fonamental a la vida que simbolitza crear vincles veritables. En suma, l’ésser humà s’adreça cap a una realitat que no és ell mateix, tant sigui un deure que complir o un trobament amb l’ignot. El simple fet de ser persona suggereix de bell antuvi una obertura cap a realitats noves. Per tant, és la transcendència el que constitueix l’essència de l’existència humana. I això resta formalitzat en la recerca de felicitat, en el desig de trobar i realitzar una vida en plenitud, car l’ésser humà és capaç de fer-se a si mateix en la mesura que hi troba el seu valor en la vida, que ja de per si en té. Tot pot portar cap a la felicitat, que no és fortuïta, sinó ben planificada i executada. Tal com va dir Viktor Frank el valor no es dona sinó que es troba, atès que tota persona és projecte, obertura i es dirigeix envers quelcom que no és ell mateix.