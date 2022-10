El odio de una sola dirección

No conozco casos de personas rezando en las puertas de los paritorios para que haya parejas que cejen en su empeño de ser familia numerosa, quizás deberían hacerlo en un paso previo, arrodilladas ante el tálamo conyugal, pero tampoco tengo noticia. Agresiones a personas heterosexuales por hacer ostentación de su condición recuerdo un número igual a cero, mientras que, según los datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio por identidad sexual o identidad de género aumentaron más de un 67% con respecto al año 2019, pero quizás será que voy por la vida con una mirada prejuiciosa y nada equidistante. La misma que me lleva a no ver cómo se agrede a ciudadanos de raza caucásica en auténticas batidas dirigidas ideológicamente desde el extrarradio de la democracia, mientras que los delitos con móvil racista o xenófobo han crecido más de un 24% desde el comienzo de la pandemia, nuevo calendario rector en nuestra biografía.

Los agredidos suelen compartir origen geográfico o étnico pero lo que está amenazado para algunos es la tradición y el modo de vida europeo. Nos podrán confundir, o por lo menos intentarlo, con mucho discurso emocional tergiversado, pero los datos como siempre aportan luz al retrato de lo que somos, y colocan a las víctimas de un lado y a los victimarios de otro. Siempre la corriente del odio va en la misma dirección, y estaría bien que nos quedara claro para luego no sorprendernos cuando opciones políticas que juegan con este sentimiento se consolidan en su situación de poder y la deseada reacción de la ciudadanía no se produce en el grado esperado. El gabinete del odio de Bolsonaro ha llamado al equipo de estrategia digital del presidente brasileño al que las encuestas auguraban menos del 35% de lo votos y ha conseguido quedarse solo cinco puntos por debajo del candidato Lula. No hay que subestimar en este caso al enemigo, y no al adversario, porque utilizarán cualquier medio para conseguir que su modelo totalizador, excluyente para los que disienten se imponga. Ni les importa el procedimiento, más bien lo utilizan a su conveniencia para desmontarlo luego desde dentro, ni el principio de pluralidad, ni el respeto a la diferencia. Si te sientes a salvo de su hostilidad porque tú no eres objetivo diana, piensa que el blanco es móvil según los intereses de los odiadores y caben todos los que no manifiesten adhesión. Que no me sigan contando la historia de los dos extremos y la existencia de uno como reacción a otro, porque estarás más o menos de acuerdo con el discurso de unos pero los que agreden, los que violentan vienen siempre de la misma dirección.