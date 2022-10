Siempre me ha gustado viajar en tren. Es un medio de transporte rápido y eficaz, que además te permite no tener que estar pendiente del volante ni de los atascos que de unos años a esta parte se han convertido en la tónica general de nuestras carreteras y autopistas, vayas donde vayas. Lo utilizo para ir a trabajar en trayecto de ida y vuelta; ello me permite llegar a la oficina más relajado, después de un pequeño paseo por el centro de Palma de algo más de un cuarto de hora, preferentemente por calles peatonales o restringidas al tráfico rodado.

Casi nunca lo tomo en sentido contrario (vivo en es Pont d’Inca), es decir, en dirección a Inca, Manacor o sa Pobla, que de momento son las estaciones hasta las que llega el ferrocarril público de Mallorca, más conocido como SFM. El pasado 22 de septiembre, Día Mundial sin Coche, tenía que asistir a la presentación de un libro en Manacor y entonces me planteé: ¿por qué no hacerlo en tren? Estuve consultando los horarios y la combinación era buena, tanto para la ida como para la vuelta. En general no soy mucho de los «Días Mundiales de...», pero tuve una buena excusa para dejar el coche en el garaje y subirme al tren, que aproximadamente en una hora cubrió el trayecto es Pont d’Inca – Manacor. Quizás en coche hubiera tardado algo menos (con permiso de los atascos que últimamente se forman en los accesos a la mayoría de núcleos urbanos, claro está), pero ese espacio de tiempo me permitió leer; mirar y contestar, en su caso, los mensajes de WhatsApp; disfrutar del paisaje… Me gustaría detenerme un poco en ese último aspecto, el goce del entorno adyacente a las vías del ferrocarril, normalmente de carácter rural, eso que en el argot denominamos «sa Mallorca profunda», cada vez más escasa y difícil de encontrar, por otra parte.

La hora en que realicé el trayecto, s’horabaixa (¡qué palabra más bonita!), me permitió gozar de un paisaje algo atenuado por la luz crepuscular, pero por ello mismo dotado de una belleza y serenidad que me llegó muy adentro: tierras de cultivo, campos de almendros, higueras y algarrobos, esporádicas pero estimulantes garrigues… Para ser sincero en algún momento pensé que no estaba en Mallorca, sino más bien en algún lugar de la Toscana (de la que solamente conozco imágenes idílicas, todo sea dicho), uno de esos remansos de paz en los que aún es posible disfrutar del patrimonio natural y rural en estado (casi) puro. Únicamente la sucesiva proximidad de las estaciones y de los núcleos urbanos circundantes rompía un poco esa sensación, y aun así debo reconocer que algunas de esas estaciones se encuentran en un buen estado de conservación, lo que complementaba plácidamente la experiencia. Solamente un «pero»: la temperatura de los vagones era -y continúa siendo, a estas alturas del otoño- excesivamente fría, dudo mucho que cumpliera con el límite de los 27º que si no me equivoco señala la normativa. O sea que llegué a Manacor amb els peus gelats, pues calzaba unas sandalias acordes con la temperatura exterior, más bien calurosa.

Una vez en la capital del Llevant dirigí mis pasos hacia la Institució Pública Antoni Ma Alcover, espacio en el que tenía lugar la presentación antes aludida. Disfruté de lo lindo del acto: s’Aljub estaba repleto de gente y fue una verdadera delicia escuchar cómo Maria Magdalena Gelabert (deberían hacerle un monumento a esa mujer) desgranaba con minuciosidad de orfebre todos y cada uno de los aspectos de la nueva novela de mi buen amigo Ricard Pérez Fuster, La cel·la blanca (Stonberg Editorial, 2021). No les haré ningún spoiler de la obra, no se preocupen, y más tratándose de la novela de un amigo. Solo les diré que es un texto honesto y sin pretensiones, una historia que podríamos calificar de actual por lo que tiene de retrato pero también de denuncia, que se lee con fluidez y que deja en boca ese regusto que tienen las cosas bien hechas, a base de trabajo y de mucha constancia. Como colofón al acto la madre del escritor interpretó algunas piezas al piano, entre las que destacó el Nocturno op. 9 de Chopin, muy adecuada para el argumento de la novela que se acababa de presentar. Me pareció un lujo entrañable, eso de que tu propia madre toque el piano en la presentación de un libro, algo que no está al alcance de cualquiera, en definitiva.

Abandoné la Institució Pública a eso de las 21.30 h, pues el último tren hacia Palma salía a las 22.30 y tenía que andar un buen trecho para llegar hasta la estación. Al final llegué con tiempo y me acerqué hasta la cafetería que estaba justo al lado; tantas sensaciones me habían abierto el apetito y me dirigí a la barra para ver si aún podían prepararme algo. Me atendió una chica muy simpática y amable, que me ofreció un pincho de tortilla con un poco de ensalada a manera de guarnición. No esperaba tanto a aquellas horas, la verdad, así que tomé asiento en una mesa cerca de las vías y degusté aquella sencilla cena acompañada de una copa de vino que tampoco estaba nada mal. Cerca de donde me encontraba había otra mesa en la que dos mujeres jóvenes hablaban relajadamente de sus cosas, el trabajo, los amores, los hijos...

Pagué la cuenta y me dirigí al andén, donde un pequeño grupo de personas aguardaban también el último convoy. Dentro del vagón volvía a hacer frío, aún más si cabe debido a lo desangelados y vacíos que se encontraban los asientos a esa hora postrera. Pero casualmente apenas lo noté: aquella tarde, el paisaje, los libros, la música, los buenos amigos y la amabilidad de la camarera que me sirvió el pincho de tortilla m’escalfaren el alma y pensé que el mundo, a pesar de todo, es aún un bonito lugar para vivir.

P.S.: No todo es tan idílico, por lo que respecta al ferrocarril, ya me gustaría. Esta mañana, sin ir más lejos, el tren que bajaba a Palma a primera hora estaba petado, con buena parte del pasaje hacinado y de pie y el consiguiente riesgo para la salud de las personas, una estampa que ya viene siendo tristemente habitual. Bien está que se fomente el transporte público, pero en unas condiciones seguras y dignas, claro está.