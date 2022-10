El gran atasco del Paseo Marítimo

Con la renuncia del segundo cinturón y de cualquier otra mejora en los principales accesos, parece que el nuevo Paseo Marítimo no solo consolidará el colapso circulatorio en horas punta en Palma, sino que se convertirá en el principal cuello de botella de ese atasco diario.

En sus recreaciones digitales el proyecto de reforma de la Avinguda Gabriel Roca, de inminente ejecución, resulta espectacular y transformador, sobre todo para la zona de ocio nocturno en absoluta decadencia que es hoy en algunos de sus tramos, una sucesión de bares de copas cerrados y discotecas en ruinas o en venta.

Ahora se eliminarán aparcamientos, las aceras se convertirán en grandes y atractivas zonas peatonales con jardines que invitarán al paseo ciudadano junto al mar y los cuatro carriles por sentido de circulación se quedarán en dos. Pero, ¿qué hacemos en ese mundo ideal proyectado en un ordenador con todo el volumen de coches procedente de la autovía de Andratx que utiliza esa vía como acceso único a la ciudad?, ¿existen rutas alternativas ya previstas?, ¿se van al menos a construir aparcamientos disuasorios en la zona?

Cort no lo debe de considerar un problema, porque impulsa una reforma que parece concebida de forma aislada, sin tener en cuenta que los flujos de tráfico que interrumpe no desaparecen, como es lógico, se trasladan a otras partes de la ciudad con otros problemas, principalmente al extremo contrario de la Vía de Cintura. Pero el Ayuntamiento parece fiarlo todo a la mejora de un transporte público que a día de hoy todavía no es alternativa real. Y con la renuncia del Consell de Mallorca a cualquier desarrollo del segundo cinturón pierde el aliado que más necesitaba para desarrollar ese bulevar del Marítimo y evitar que se convierta en otro gran problema para la ciudad.