El tablero ruso

Putin se mueve entre la ira y el desconcierto. El continuo avance de las tropas ucranianas, sostenidas tanto con tecnología militar europea y estadounidense como con el apoyo estratégico y de formación de los mandos de la OTAN, ha supuesto un enorme descrédito –interno y externo– para la maquinaria bélica de los rusos. El ejército de Putin ha dejado de preocupar a occidente, ya sea por la obsolescencia de su armamento, ya por la baja moral de sus tropas. Mientras Ucrania lucha por salvar la integridad de su territorio –y también por su libertad–, los soldados rusos se han visto arrastrados a una guerra que no deseaban, que no están ganando –al menos, no con la facilidad prevista– y que tampoco está bien ejecutada a nivel táctico. Si Putin soñaba con una victoria fácil, se ha encontrado con una resistencia feroz y con un apoyo a Ucrania mayor del previsto, aunque lejos todavía del necesario para lograr revertir definitivamente el conflicto. El Kremlin tensó al máximo la situación, pensando en un golpe sencillo que ampliaría su esfera de influencia y colocaría de nuevo a Rusia en el centro del tablero internacional, como alternativa al eje atlántico. Hoy queda poco de todo ello. La guerra, en el mejor de los casos, va para largo. Las consecuencias económicas serán durísimas –más para unos que para otros–. Las tensiones internas y externas crecen. Y el peligro de un conflicto a mayor escala, incluyendo el uso de cabezas nucleares en algún momento, se sitúa en máximos históricos. Que Putin calculó mal los riesgos de la operación resulta ya evidente. Que pueda sucedernos lo mismo en el futuro tampoco está descartado.

Se ha hablado mucho, en estas últimas semanas, sobre el riesgo de una escalada nuclear. Sin embargo, aún estamos lejos de esta eventualidad. O eso quiero creer. En primer lugar, porque el Kremlin ha movilizado masivamente a sus reservistas para seguir manteniendo una guerra convencional. Por más que en algunos de los frentes el ejército ruso esté colapsando, la victoria se encuentra aún lejos de las capacidades de su rival; a no ser que obtenga un apoyo tecnológico más decidido de la OTAN. En segundo lugar, porque Putin está convencido de que las restricciones energéticas minaran la moral de las sociedades europeas a medida que las crisis económicas, alimentarias y de refugiados se superpongan. Lanzar un misil nuclear supondría además entrar en una situación sin precedentes, en la que Moscú tampoco tendría todas las de ganar; incluso en el supuesto (probable) de que la OTAN decidiera no responder con su arsenal atómico. En tercer lugar, porque las opciones occidentales seguirían siendo muchas –desde armar más y mejor a los ucranianos hasta responder con un ataque convencional sobre intereses rusos–, sin necesidad de apretar el botón rojo. China tampoco obtendría ningún provecho con la escalada, por su nivel de interconexión comercial con el mundo desarrollado. En última instancia, Putin puede intensificar los sabotajes a puntos estratégicos occidentales y la guerra híbrida, en la que ha mostrado ser un experto, sin necesidad de abrir la caja de Pandora. Soplan vientos fríos en el continente, a la espera de que llegue la paz al frente oriental de Europa. Sin embargo, el hecho de que Putin muestre los dientes no significa que vaya a utilizar su arsenal nuclear. No de inmediato, al menos. No mientras tenga otras opciones en el tablero y actúe como un actor racional. Son tiempos peligrosos.