El covid ya es agua pasada

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha rechazado que se debata en la Asamblea sobre las muertes en las residencias durante la primera ola de covid-19. Después de bloquear la comisión de investigación en la Asamblea sobre lo sucedido en 2020, Vox anunció este martes su intención de impulsar otra comisión de estudio —donde no se depuran responsabilidades políticas— para hablar sobre cómo viven los mayores en las residencias. Pero no han tenido suerte quienes esgrimen tan legítima curiosidad, que además están próximos ideológicamente al PP gobernante: «Esta comisión solo tiene interés electoral y va a causar un daño a los familiares que podrán pensar ‘¿Se podría haber evitado?’. Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, no es procedente», ha declarado Ossorio. La tesis es sencillamente impúdica. Es un hecho bien conocido que en la comunidad de Madrid han muerto por el covid miles de ancianos en residencias, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, porque se dieron instrucciones desde la Comunidad Autónoma, competente en la materia, para que en ningún caso fueran trasladados a tales enfermos a hospitales, con el argumento de que ya estaban saturados. La falta absoluta de atención médica causó una mortandad estremecedora, que la mayoría de las familias no han asimilado todavía, y que no asimilarán jamás porque la gente íntegra nunca olvida una agresión de tal magnitud a sus deudos.

Pero el vicepresidente Osorio no lo ve de este modo: «las familias ya lo han superado». El drama y el atropello cometido por la Sanidad madrileña son cuestiones antiguas que no conviene remover para no reiterar el dolor. El argumento es de un cinismo tan repugnante que produce náuseas.