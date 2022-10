Ana Herminia és una ciutadana de Palma que cada dia agafa entre cinc i sis vegades el bus de l’EMT per a desplaçar-se a la feina. Enguany ha estat la usuària que més vegades ha emprat el transport públic dins la ciutat, amb 2.184 viatges.

El dia que li vàrem entregar el premi a la fidelitat al transport públic s’emocionà molt i em contà que està molt satisfeta amb el seu bus, que cada matí saluda el seu conductor i, si no el troba, demana per ell i per la seva família.

N’Ana és una de les palmesanes que contribueix al 14% dels desplaçaments que cada dia es fan a la ciutat en transport públic, els usuaris del qual, en moltes ocasions, també són vianants, per la qual cosa s’incrementa aquesta modalitat, que a Palma està molt a prop del 40%.

I, Malgrat tot, no basta. A Palma cada dia es realitzen 50.000 desplaçaments amb vehicle privat per a trajectes inferiors a un quilòmetre; un hàbit que hem de canviar radicalment perquè és del tot insostenible. Per aquest motiu, cal que els plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) siguin prou ambiciosos perquè aquestes tendències es reverteixin. S’han de promoure canvis d’hàbits i generar transferències cap a la mobilitat a peu, amb bici i transport públic, principalment.

I el PMUS dibuixa aquestes respostes. Respostes per a n’Ana, que podrà arribar abans d’hora al seu lloc de feina, perquè tindrem més carrils bus que ens permetran oferir més prioritat al transport col·lectiu. O el desenvolupament tecnològic, que permetrà a n’Ana carregar la seva targeta ciutadana per Internet; o el Pla de millora de parades, que permetrà que la seva espera sigui més agradable; o la creació de noves línies transversals, que milloraran la connexió de la seva barriada amb altres, o la renovació de la flota, que farà que el viatge sigui més amable.

Tenir una flota nova i confortable, moderna i eficient, que no contamini ni generi renous, és una de les obsessions per a l’EMT Palma. L’any 2019 vàrem aconseguir renovar-ne el 60% amb la incorporació de 100 vehicles de gas natural comprimit, i ara feim el bot al combustible elèctric, amb la incorporació de cinc busos d’hidrogen i dotze d’elèctrics, perquè n’Ana estigui orgullosa del seu bus i, com ella, cada vegada sumem més gent al transport públic.

Ben igual que passarà amb el nou BiciPalma, el sistema de préstec de bicicleta pública del qual només quedarà el nom i que suposarà tenir al carrer 930 bicicletes, de les quals el 30% seran elèctriques, amb 80 estacions repartides per Palma, en comptes de les actuals 36.

Em contava també, n’Ana, que, de vegades, per a estirar les cames, es desplaça a peu, i que li anirà molt bé que continuem recuperant espai per als vianants: que ampliem les voreres, que transformem els carrers, perquè hi hagi més eixos cívics, amb la qual cosa es generaran espais de convivència, com les superilles, i es pacificaran els entorns escolars on, en ocasions, s’acosta a cercar la seva neta a l’escola.

En definitiva, el PMUS d’Ana Herminia és el PMUS de molta de gent que, com nosaltres, reivindica una ciutat millor, més verda, més humana i sostenible. Amb aquest Pla de mobilitat, posam fil a l’agulla.