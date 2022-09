Cada cap de setmana són milers els infants i joves que es desplacen, amb famílies i entrenadors, arreu de l’illa per competir. No descobresc res si destac el paper de l’esport com a eina de convivència, de respecte i d’aprenentatge. La feina en equip, l’esforç, el compromís i les experiències compartides formen part del meu passat i m’han proporcionat amics i vivències que tenc molt presents. Em puc posar en la pell de tots aquests joves esportistes que cada setmana treuen temps d’estudis i d’altres aficions per entrenar i de les famílies que dediquen una part important del temps lliure a acompanyar-los.

L’esport base necessita moltíssimes persones que, en la majoria de casos, fan feina de forma altruista perquè creuen en ell com a agent clau en la socialització, el desenvolupament de les habilitats motrius, la promoció de valors i hàbits saludables i la igualtat d’oportunitats. S’ha de reconèixer el paper de federacions, clubs i entrenadors que duen a terme aquesta tasca impagable, la gran majoria dels quals de forma desinteressada.

Aquests anys s’han fet passes importants per millorar la pràctica esportiva entre els més joves. Les campanyes de promoció de l’esport escolar del Consell de Mallorca i els ajuntaments per animar els infants i les famílies a adquirir pràctiques saludables han animat moltes persones a provar disciplines que desconeixien i a descobrir les instal·lacions al seu abast. Vull fer especial esment a la pràctica social de l’esport, i perquè les iniciatives que el fomenten tenguin un esperit ample i s’obrin a la pràctica de tot el ventall d’edats. És la manera més senzilla d’atreure més infants i joves a ambients saludables en èpoques en què fàcilment es pot caure en activitats no recomanables.

La idea rere moltes d’aquestes propostes més festives és també animar els joves que no se senten atrets a l’esport a practicar-lo. I la següent passa per a alguns serà l’esport base, el pilar de l’esport en edat escolar. Cal tenir en compte que, només a Mallorca, hi ha més de 700 clubs que compten amb gairebé 28 mil esportistes.

Tenir un esport base de qualitat significa tenir bons entrenadors, que han de comptar amb una formació continua, accessible i actualitzada, ja que seran els encarregats d’encoratjar i formar un gran col·lectiu de joves esportistes. Infants i joves que avui gaudeixen de l’esport i que en el futur potser seran esportistes de referència, com Rafel Nadal, Sete Benavides o Alba Torrens. Els clubs i esportistes d’elit, per la seva visibilitat, han de servir de referent per difondre el valors que ens ensenya l’esport.

La responsabilitat, però, ha de ser compartida. A més dels clubs, també les famílies i l’escola són agents del canvi en l’educació dels més joves, amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més inclusiva, sana i respectuosa. Necessitam que tothom posi el seu gra d’arena.

Les institucions també són imprescindibles en la promoció de l’esport i dels valors que treballen i han de continuar treballant. Per això, és necessari que aquestes continuïn ajudant els clubs i les famílies amb unes instal·lacions adequades, amb formació per a infants, joves i clubs, i amb ajudes econòmiques per fer front a les despeses i garantir la igualtat d’oportunitats.

Continuar en aquesta línia, ampliar-la i aprofundir-la és el repte que assumim des d’una perspectiva progressista. Som conscients que tenim reptes de futur que cal encarar amb la mateixa il·lusió d’aquests gairebé vuit anys i estam preparats per dur-la a terme.