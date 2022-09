El catalán y las terrazas

Los bares y restaurantes de Valldemossa que no rotulen sus locales en catalán o que no exhiban el catalán de forma preferente en su cartelería perderán la licencia de terraza o el derecho a solicitarla, según el nuevo y controvertido reglamento que ha aprobado esta semana el ayuntamiento de la localidad. El consistorio podría haber aprobado ayudas para promover el uso de la lengua propia en los negocios o para subvencionar el cambio de rotulación o la nueva cartelería. Podría haber unido la lengua con una acción positiva en su favor. Pero ha preferido convertirla en una amenaza. Si no rotulas en catalán, ha venido a decir el consistorio a los restauradores de la localidad para que vayan preparando la inversión, perderás una parte del aforo de tu negocio, la más lucrativa, por cierto, aunque con anterioridad se te hubiera concedido la licencia y renovado cada año.

Se han publicado en redes sociales muchas opiniones a favor del reglamento que acaba de aprobar el municipio de Valldemossa, abogando en algunas ocasiones por extender una medida así a todos los municipios de Balears sin más discusión, como si fuera deseable que la administración pudiera decirle a los empresarios cómo deben llevar sus negocios, en qué deben invertir o a cuál de las dos lenguas oficiales deben darle preferencia en sus locales. Valldemossa ha aprobado este reglamento tan controvertido la misma semana que el Gobierno ha emitido una advertencia de inconstitucionalidad al Govern por incluir en su reciente Ley Turística una exigencia de adquisición de producto local del 10% a los hoteles, lo que vulnera el principio de igualdad y no discriminación entre empresas, señala el Ejecutivo de Sánchez. Pues eso mismo, que de la promoción a la imposición a veces hay un espacio sensible en el que se pisotean derechos.