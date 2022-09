Hace poco fui a recoger a una amiga al aeropuerto. Entre que yo llegué muy pronto y que su vuelo se retrasó un poquito, tuve tiempo para pasearme por la terminal, fijarme en las imágenes publicitarias, fotos expuestas de experiencias de destino, folletos publicitando actividades….

En ese momento pasaron por mi lado un hombre y una mujer vestidos con pantalón negro y camisa blanca, y la reacción absolutamente involuntaria de mi pensamiento lógico fue concluir que se trataba de un piloto, él y una azafata, ella.

Muy a mi pesar, la tendencia a pensar que cualquier hombre con camisa blanca y pantalón negro tiene más puntos de parecer un piloto, que cualquier mujer con la misma vestimenta, ahí está, muy viva y muy presente. Tal vez, no por cosas que se hacen, sino por las que se dejan de hacer.

Tras enfadarme muchísimo conmigo misma, decidí profundizar en el porqué de mi reacción y empecé a repasar mentalmente mi paso por otros aeropuertos. El bucle de mi reflexión se extendió a los hoteles y acabé poniendo el microscopio sobre el Turismo y el papel de la Mujer.

Como digo, me concentré primero en los aeropuertos. Si bien es cierto que Aena informa en su página web que cuenta con un plan de igualdad, me ha resultado imposible acceder a datos concretos y tan significativos de, por ejemplo, el número de mujeres ocupando cargos directivos en dichas infraestructuras.

Y sin desmerecer el avance que se haya podido hacer en romper techos de cristal, ni los méritos propios de hombres profesionales, la realidad objetiva a día de hoy es que el actual director del Aeropuerto de Palma es el Sr. M., su antecesor era el Sr. Á., su antecesor el Sr. S., su antecesor el Sr. C…. y así, hasta el infinito y más allá.

Aterrizando mi reflexión otro poco en algunos hoteles palmesanos, el primer impacto es positivo, tenemos a la Sra. V. encabezando el asociacionismo hotelero de Playa de Palma.

Ahora bien, la cosa cambia si se acude a la observación de campo de varios establecimientos, en concreto de sus páginas web. Salvo error por mi parte, pues mi estudio ha sido intenso pero no exhaustivo, no aparece ninguna referencia a la igualdad de género, tampoco al reparto en los cargos de dirección de los mismos, tampoco de campañas a favor de la igualdad efectiva llevadas a cabo, o de cualquier iniciativa al respecto, planes de futuro, de conciliación familiar u otras propuestas. La mayoría de las webs de estos hoteles son magníficas, de máxima calidad, reflejando el esplendor de la ubicación en la que se encuentran, así como del edificio y servicios que ofrecen, todos de primer nivel, un orgullo tenerlos en Palma. Hay referencias a la historia de los propios hoteles y de la ciudad, de la gastronomía, todo ello como principales atractivos destacables para el visitante. Pero, ninguna referencia a la sostenibilidad social, ninguna referencia que ponga el acento o que contribuya a la visibilización de las mujeres, de su valía profesional…; ¡y que nadie me llame radical!, porque sobre hombres sí las he encontrado.

Así pues, en varios hoteles he encontrado fácilmente referencias al equipo (refiriéndose al personal), en masculino, refiriéndose a hombres galardonados y acompañando esta expresión de imágenes sólo masculinas de expertos preparadores de cocktails, refiriéndose al personal profesional, como «nuestros galardonados mixologistas».

Igualmente, también he verificado una gran y loable tendencia de los establecimientos en poner el énfasis en el compromiso del hotel con el respeto al patrimonio de la ciudad en la que se ubican, la arquitectura del edificio, el disfrute y trato individualizado… En uno de ellos se menciona a un poeta masculino, en otros se muestran imágenes de cuadros de artistas en escultura, pintura, diseño… todos ellos masculinos, para alabar el buen gusto del hotel.

Y que no se me malinterprete, no digo que mencionar artistas masculinos esté mal, sí digo que mencionar también artistas femeninas estaría muy bien.

Me pregunto ¿no habrá mujeres que hayan sido galardonadas por ser buenas profesionales? ¿por qué no es fácil encontrarlas referenciadas, visibilizadas? ¿no habrá poetas, escultoras, pintoras, diseñadoras…. femeninas de grandísimo nivel que sean una buena imagen cultural y que ayuden a captar clientes?

La estigmatización de la mujer, la poca presencia e invisibilización de mujeres en cargos directivos, mujeres encajadas en puestos de poca responsabilidad, mujeres elegidas como imagen con características físicas muy estereotipadas…, siguen formando parte de nuestra realidad, no sólo en el ámbito turístico en el que hoy hemos puesto el foco, sino en general.

Aceptarlo y poner el microscopio, a veces, es una solución para seguir rompiendo techos de cristal y tener una sociedad más justa y equitativa, sin desmerecer a ningún hombre. Pero claro, para verlo, hay que fijarse. Fijémonos, para no tener que sufrir la invisibilización del silencio.

«En la mayor parte de la historia

‘Anónimo’ era una mujer»

Virginia Woolf.