Mallorca: feminisme a la carta?

La dignitat de la dona comença en cada acte que fem, per molt rutinari i quotidià que sigui. El feminisme no és una bandera a agitar cada vuitè dia de març, i fins l’any vinent. És, senzillament, un dogma: o s’hi creu i s’actua de manera unívoca, o no ho cal vestirse de violeta. Moltes dones d’aquestes Illes ho saben, valentes i coherents lluitadores pels drets de la dona.

Per tant, sorprèn la indiferència dels col·lectius feministes locals envers la contundent sentència de la NBA amb el senyor Robert Sarver, - propietari dels Phoenix Suns - també accionista majoritari de la Mallorca SAD. Pronunciament duríssim: segons els rectors del màxim organisme basquetbolista nord-americà ( i,per impacte mediàtic,mundial) RS ha estat trobat culpable «de faltes molt greus i comprovades» en « com a mínim cinc persones»,després d’una investigació en més de 320 persones, entre treballadors i antics assalariats del club. Es compten com a usuals les acusacions de misoginia i racisme .Els autors de l’auditoria jurídica no descarten que hi haguessin hagut més víctimes, les quals potser no s’han vist en cor de denunciar l’empresari....o que hagin arribat a un acord amb el darrer.

Gravíssim al·legat, en tot cas.

En un altre país, s’estaria exigint la retirada (i possible reintegrament) de tota subvenció pública donada a un tipus com Sarver. A ell i a les empreses que en el seu defecte controlés. Però ja ho diuen: «Spain is different». I mentre als EE.UU. ens mostren com és i de quina manera es comporta el principal magnat del Mallorca quan s’ha quedat sol amb una dona o un afroamericà, aquí s’opta per seguir-li aplaudint les seves gràcies i exigències a les institucions públiques.

Feminisme a la carta? Elegeixin vostès.