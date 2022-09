Coherencia (falta de)

Suele ser habitual que cuando se produce la imputación de un responsable político -incluso con apertura o celebración de juicio oral- el afectado comparezca ante los medios de comunicación diciendo que no es cierto lo que se le imputa y que todo lo ha hecho bien, que quien va equivocado es el juez -que no se entera o está politizado-, o cosas por el estilo, negando cualquier tipo de responsabilidad. Y, así, el dirigente político manifiesta que va a seguir en su cargo y no va a dimitir, por mucho que haya venido sosteniendo en otras ocasiones (cuando afectaba a sus adversarios políticos), que era obligado apartarse del cargo en esos casos, a la menor sospecha de infracción legal. Todos tenemos presentes infinidad de ejemplos de lo que acabo de decir, pues, por desgracia, es común ver a dirigentes políticos ante los tribunales de justicia.

Ese tipo de manifestaciones implican un grave desconocimiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes que lo sustenta. No cabe duda de que el imputado/investigado tiene derecho a manifestar lo que crea oportuno en el curso del procedimiento judicial, pues ello forma parte de su derecho de defensa, pero lo que no puede hacer es negar la legitimidad al poder judicial para aplicar la norma legal en aquellos casos en que sus actuaciones puedan haber incurrido en ilícito penal. Si los ciudadanos aplicaran la misma vara de medir frente a las actuaciones de las administraciones públicas -esto es, frente a los actos y decisiones adoptados por los responsables políticos, sean concejales, consellers o ministros- y se negaran a pagar un tributo o a obedecer un reglamento (o cualquier otro ejemplo que se nos ocurra), la cosa derivaría en un supuesto de desobediencia civil que impediría el normal funcionamiento de nuestra sociedad. Y, entonces, el responsable político que hasta ahora había venido negando la autoridad de otro poder del Estado para cuestionar su actuación, exigiría a todo el mundo que se respetasen sus decisiones, sin ponerlas en cuestión. En fin, no cabe duda de que el comportamiento que hemos descrito incurre en incoherencia y contradice los principios en que se sustenta nuestro Estado de Derecho, basándose, más bien, en otro conocido lema que se suele aplicar en esta tierra que dice que «en parlar de mi no ric»…., cuyo significado está suficientemente claro. Y lo más grave de todo ello es que los propios correligionarios, en lugar de exigirle la dimisión -como hubieran hecho si se tratara de un político de otra formación- aparecen dando apoyo al dirigente que, según ellos, ha sido «injustamente» investigado o procesado. Esto confirma que la falta de coherencia no es achacable sólo a la persona que está directamente afectada, sino que es otra manifestación del sectarismo con que suelen actuar los partidos políticos en este país (y que constituye, a mi juicio, uno de los principales problemas de nuestro sistema político).