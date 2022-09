Así empiezo la primera clase del curso para prevenir el acoso: «Buenos días. Soy vuestro profesor de Geografía e Historia. Me llamo Antoni Ballester. Ahora, pasaré lista con vuestros nombres. Si queréis que os llamen de una manera diferente al nombre de la lista me lo decís, por favor, y os llamaremos así. Es muy, muy, muy importante que nos llevemos bien. Yo no os he elegido a vosotros. Os elegiría, pero no os he elegido. Vosotros no os habéis elegido entre vosotros. Por lo que es muy importante que seáis buenos compañeros y que nos llevemos bien. Si alguno —o alguna— de vosotros molesta, tenéis que avisarme a mí, a vuestro tutor o tutora, a otro profesor o a vuestros padres o familiares. Molestar a otra persona o acosarle no es un juego. Por lo tanto, no hay que dejar que pase. Si os dais cuenta de que alguien molesta de manera seguida a otra persona, tenéis que avisar. Esto no es ser un chivato. Es cuestión de justicia y de honradez. Ahora, vamos a ver un vídeo. Después, comentaremos lo que nos parece». Estos dos vídeos (localizables en Youtube) son adecuados en los últimos cursos de primaria, secundaria y bachillerato si el profesor, que es quien mejor conoce a sus alumnos, lo encuentra oportuno. El primer día de clase pongo el primer vídeo y veinte días después pongo el segundo vídeo, a los que activo los subtítulos.

Bullying, 30 minuts, TV3. El acoso escolar contado por estudiantes. BBV. El País. Veinte días después, hago a los alumnos un recordatorio: «¿Os acordáis de lo que vimos en el vídeo sobre el acoso escolar? A ver: ¿Qué vimos? ¿Qué hay que hacer si nos damos cuenta de que alguien molesta reiteradamente a otro o a otra? ¿Cómo va en el patio?». Tres semanas después, vuelvo a repetir las reflexiones como recordatorio. Así, me anticipo a posibles problemas. Mi experiencia personal. He asistido a la presentación de programas internacionales contra el acoso escolar. En estos programas se hacen grandes esfuerzos para bajar las gráficas del número de acosos que se producen en la escuela. Pienso que no se trata solo de hacer que las gráficas bajen. También debemos conseguir que ya no suban. Primero, prevención; segundo, prevención; y tercero, prevención. Cuando se produce o ya se ha producido el acoso, hay que seguir el protocolo de acoso que tiene —o debe tener— el centro educativo. Asimismo, hay que cumplir con la legislación vigente. Normalmente, no se recomienda trasladar de centro a la víctima. A quien hay que trasladar de centro normalmente es al acosador o a los acosadores. El acoso escolar y la metodología. La envidia, el gusto por dominar a la otra persona, las luchas de poder, sentirse aceptado dentro del grupo, así como diversos problemas familiares y sociales se manifiestan en los colegios en forma de acoso escolar. Cuando los niños y las niñas se pegan, aunque sean pequeños, uno quita o rompe material del otro, hay insultos, se aísla a la otra persona, etcétera, se genera un enorme sufrimiento en la víctima. Este sufrimiento afecta directamente a su autoestima. Como consecuencia, en muchas ocasiones, la víctima se autoculpabiliza. Cuando los niños y jóvenes colaboran en lugar de competir, es más difícil que se produzcan casos de acoso, ya que se conocen más entre ellos, son más respetuosos, autónomos y responsables. ¿Cómo debe actuar el centro? El profesorado y el equipo directivo, en especial, tenemos que estar atentos a estas conductas de acoso. Debemos prevenir y actuar inmediatamente y sin dudar en la dirección correcta. Los protocolos de actuación en caso de acoso escolar son la mejor herramienta y la mejor respuesta a esta conducta. Hay que hacer ver a los estudiantes que no es un juego. Si se hace daño a otra persona, no puede ser un juego. Por lo tanto, hay que hacer que el grupo rechace estas situaciones. Todo ello se basa en hacer un buen trabajo de prevención. Empezaremos por hablarlo desde el primer día de curso, tanto en educación infantil como en primaria o secundaria. Aunque no lo soluciona para siempre, una buena metodología facilita el clima de convivencia, de bienestar y de conocimiento de las otras personas. Esta clase, normalmente, dificulta, el acoso. Además, es una prevención eficaz de los conflictos y los problemas disciplinarios. Esto hace que, aunque no sea en todos los casos, muchas veces, el acoso no vaya a más.