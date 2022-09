Señora presidenta:

Cuando un hombre sale de marcha se preocupa por el precio de las bebidas que tomará, cuando una mujer es la que sale, se preocupará también y fundamentalmente por los peligros que la acecharán. A la situación de vuelta a casa sin que te asalten sexualmente, se le añade si te meten algo en la bebida y ahora, si notas un pinchazo que no es un mosquito.

Una de las mayores violencias contra las mujeres es la sensación de que no podemos salir tan relajadas como ellos, porque entre esos ‘ellos’ salen depredadores que odian a las mujeres y que gozan agrediéndolas.

Una vez consumada la agresión, la mujer suele ir al hospital (no siempre y es responsabilidad de las instituciones el que no lo haga), y ahí nos encontramos con que lo jueces piden a las víctimas que se guarden su dolor, su dignidad pisoteada, su trauma y dudas de qué pasó, por qué, cómo, para que vayan a una comisaría y denuncien el delito, que lo rememoren con todo lujo de detalles, para que entonces, y solo entonces, dé la orden al forense para que se acerque al hospital, la examine y custodie las pruebas del delito contra su cuerpo. Esto es inaceptable en un régimen realmente democrático y que dice cuidar, respetar y proteger a las mujeres, que somos parte de la ciudadanía.

Todo este amparo a las ciudadanas debe estar recogido en un Protocolo de asistencia a mujeres víctimas de violencias sexuales, pero, ¡oh, casualidad! Este Protocolo lleva revisándose y mejorando desde 2017 y aún no está listo. Otro verano más, temporada de aumento de las agresiones sexuales, y las mujeres debemos seguir esperando a ser amparadas en cualquier caso, denunciemos o no. Instamos a la presidenta del Govern a tomar medidas inmediatas sobre esta situación tan grave y que en una próxima reunión nos traslade sus decisiones a los grupos abajo firmantes. Se lo pedimos a ella después de haberlo pedido repetidamente a Salud Pública, al IBDONA, al estamento judicial, sin ninguna respuesta efectiva.

Es urgente porque la nueva Ley de Garantía Integral de la libertad sexual (Solo sí es sí) aunque es un paso muy importante al contemplar que los forenses se personen para el reconocimiento de las mujeres víctimas, aunque éstas no hayan interpuesto denuncia aún, deja un posible hueco no cubierto en la asistencia correcta a las víctimas al no resolver claramente que son las unidades forenses las que deben hacerse cargo de las muestras recogidas para su debida custodia. «¡No es labor de los hospitales!» (art 48.2). Asimismo, pedimos que se asegure que se cumpla de inmediato lo estipulado por la Ley.

Y, por último, instamos a que garantice al menor tiempo posible a que las autoridades educativas asuman con valentía y a pesar de la reacción ultra la educación sexual desde Infantil, para que cuando llegan a una edad determinada, los hombres no vean como natural el tener sexo con mujeres desmayadas. Es urgente y perentorio revertir esta situación, pues con la pornografía no aprenden educación sexual sino formas de vejar a las mujeres.

Mª José Hernández Ortiz,

por ADIBS-DONA SANA

Antonia Matamalas Prohens,

por COL·LECTIU DONES DE LLEVANT

Paz Francés,

por DONES EN DANSA D’ALARÓ

Francisca Mas Busquets,

por LOBBY DE DONES