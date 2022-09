Suciedad, ruido, dejadez, el trípode por el que la izquierda pierde Palma

E s sorprendente la acusada estolidez que exhiben los gobernantes de Palma. Estrictamente el PSOE; Més y Podemos son moscones que, aparte de molesto revoloteo, nada aportan. El caso de los concejales Jarabo y el exalcalde Noguera ilustran la inutilidad de los pactos suscritos por los socialistas, obligados por la necesidad de disponer de la mayoría imprescindible para que José Hila se mantenga en el cargo. A un alcalde se le exigen multitud de iniciativas, solucionar amplia panoplia de problemas. Lo que no acaba de entenderse es cómo en la cúspide de las prioridades no se aposentan la limpieza, que incluye eliminar grafitis, e impedir que los ruidos perforen, día y noche, los oídos de los ciudadanos. Evitar que la dejadez se adueñe de la ciudad. Hay que constatar que las izquierdas después de ocho años de gestión acumulan en esos fundamentales aspectos espectacular fracaso. Similar en todo al que cosecharon las administraciones de Cirer-Rodríguez, precisemos: Rodríguez-Cirer (el primero a la espera de que la Audiencia de Palma acuerde su ingreso en prisión para cumplir sentencia ratificada por el Tribunal Supremo) y Mateo Insern. Ambas del PP. Al candidato de la derecha Jaime Martínez, persona educada, que proyecta excelente imagen, los suyos acabarán por hacerle la vida imposible. Sucede en los partidos en los que se destaca positivamente más de lo que las mediocres direcciones (la del PP de Marga Prohens lo es con avaricia) pueden permitirse para sobrevivir.

A lo que vamos, Palma sigue sucia. Muy sucia. Dejemos de lado los grafitis, asunto a lo que se ve insoluble, aunque asquea contemplar las fachadas de Ciutat, se deambule por cualquiera de sus barriadas o por el centro. Dan asco. Es una suciedad vieja, incrustada en la noche de los tiempos. Casi parece una ciudad del sur de Italia. Absurdas papeleras que no sirven para otra cosa más que para amontonar a su vera bolsas de basuras, malos olores, contenedores guarros. A qué seguir. Es lo que hay. El alcalde Hila ha fracasado. Palma no se ha limpiado como prometió. Engrosa la nómina de ineptos que, insistamos, encabezan el tándem Rodríguez-Cirer, que, además, enarbola el estrepitoso fracaso de aquella recogida neumática de basuras que costó un potosí y de la que nunca más se supo.

Ruidos, aquí es llamativa la negligencia. Las noches devienen en las barriadas de siempre tormento inacabable. En determinadas plazas hay pistas de deporte que martirizan a los vecinos día y noche. No se inmutan pese a que las protestas no cejan. Hila no ofrece soluciones más allá de los consabidos tópicos. Asumimos que atender a los que habitan Palma de los ruidos no es prioridad del Ayuntamiento de las izquierdas, engolfado con subvenciones a los «nómadas digitales» o en iniciativas absurdas que hacen flaquear la disposición de los más conspicuos de sus votantes. Suciedad, ruido, dejadez. Es el trípode que encamina a Palma hacia un cambio sustancial de mayorías en mayo del próximo año. Retornará el PP uncido a la extrema derecha de Vox. O no. Nunca se sabe si quienes ganaron en 2019 concitarán la piedad imprescindible para obtener los votos suficientes. Para volver a votarlos se requiere un acto de fe descomunal. De similar envergadura a cómo está siendo su fracaso gestionando los destinos de Palma. A Jaime Martínez las izquierdas se lo ponen fácil. Será el PP, insistamos en ello, quien le instalará obstáculos sin cuento. El primero, algunos (as) de los integrantes de su candidatura.

Acotación luctuosa.- José Luis Martín, «socialista, republicano y del Barça», abogado, ha sido un político ejemplar, decente, persona esencialmente buena. Se ha muerto un poco a deshoras. Diputado del Parlamento balear. Creyó firmemente en unos modos de hacer política que ya no existen. Ilustrado. Jamás encabronó a nadie. Estar en su compañía siempre fue una delicia. Andaluz por los cuatro costados, casado con María, mallorquina de pura cepa. Duele su ausencia.