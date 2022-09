Este artículo no es ficción. Es un adelanto de lo que viene. Podría haberlo titulado «Islas Baleares. Verano del año 2050». A un invierno extremadamente seco en Baleares le siguió una primavera con lluvia que nos permitió salvar los trastos en las cosechas de cereal, aunque con caídas en la producción de entre un 20% y un 30%. Pero con el mes de junio, no solo desaparecieron las lluvias, cuestión que pudiéramos considerar normal en estas latitudes desde hace ya muchos años, sino que llegó la primera de las sucesivas olas de calor de un largo verano con altísimas temperaturas medias, sin variaciones térmicas entre el día y la noche, sin días de respiro que nos abocaron a lo que hoy sabemos que ha sido uno de los veranos más cálidos desde que tenemos registros. La temperatura media de la tierra en algunos puntos ha sido superior a los 50ºC. El impacto de este largo y cálido verano ha sido tremendo para todo el sector agrario y los payeses llegan extenuados al otoño. Si repasan las noticias de la prensa balear verán que se iniciaron con el anuncio del adelanto en dos semanas de la vendimia, cuestión ni mucho menos positiva. Luego llegaron las noticias de la caída de los rendimientos de garrofí y de la producción de almendra, una anunciada reducción de la cosecha de aceituna para septiembre, el aumento considerable en las necesidades de riego en las hortalizas sin que haya sido posible controlar su maduración, el agotamiento de los acuíferos, la disminución radical de los partos en la cabaña de ovino y una reducción de la producción de leche mucho más acusada que otros veranos. Estos son los impactos visibles que tiene el incremento medio de las temperaturas. Los impactos no visibles para el común de la ciudadanía, pero reales para la payesía, será la caída de un 6% en el valor de la producción agraria cada año por efecto de la siniestralidad asociada al cambio climático.

Si el aumento de la temperatura media en las Islas Baleares sobrepasa el 1,5ºC marcado como objetivo por la Comunidad Internacional para el año 2050 y llega a los 2ºC, esto supondrá que el 40% del territorio del archipiélago pasará a ser calificado como árido. En relación directa con lo anterior, la disminución de la cubierta vegetal por el aumento de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones, unido a la mayor concentración de estas en forma de lluvias torrenciales en el otoño, aumentará la erosión del suelo y la desertización. Los datos y proyecciones disponibles, nos muestran que la duración y severidad de las sequías veraniegas van en aumento y que en breve la lluvia desaparecerá durante 67 días seguidos en todo el Sur de Mallorca, 60 días en el Este de la isla, 71 días sin lluvia en Menorca y más de 75 días en Ibiza y Formentera. Solo con que superemos en 0,5ºC el objetivo marcado por Naciones Unidas, subiremos en 15 días la severidad de las sequías. El riesgo agrícola es evidente. Mantener la subida media de las temperaturas en 1,5ºC, o que se dispare hasta los 2,5ºC en 2050 supone que el olivar reduzca su producción en el entorno del 7% o llegar al 20% de pérdida. En el caso del trigo, el aumento de la temperatura en 2,5ºC en 2050 supondrá una caída de los rendimientos del 16% de media en todas las regiones mediterráneas. En el caso del viñedo, el impacto directo será en una reducción del 20% en las superficies óptimas para su cultivo en estas mismas regiones. Los pastos permanentes disponibles para el ganado se habrán reducido en un 30% en los ecosistemas mediterráneos. Aunque estos efectos son visibles y los conocemos, es necesario que todos los actores entendamos y asumamos las consecuencias de los riesgos climáticos para poder centrar los esfuerzos en las estrategias de mitigación y de adaptación. Desarrollar acciones urgentes y decididas hoy con el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de los 1,5°C, será más eficiente y mucho menos costoso en el futuro. Poner oídos sordos a los negacionistas, evitará que nos distraigamos con cantos de sirenas. Como dijo Fernando Valladares. Investigador del CSIC, «este verano probablemente sea el más fresco de los que nos queden de vida».