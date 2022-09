Es momento para el estoicismo

La incertidumbre que nos producen las noticias que se originan a diario nos obligan a pensar sobre que actitud tomar ante acontecimientos adversos. Vienen tiempos difíciles, estamos inmersos en una situación sobre la que poco podemos hacer. Los hechos son los hechos, la pandemia, la guerra, el escenario económico, una inflación desbordada, precios y escasez de la energía, indicios de recesión…, la realidad es la que es. Debemos ser conscientes de que la vida transcurre, con independencia de nuestros deseos, tenemos que aceptarla tal como viene, podemos enfrentarla de la manera que resulte más tolerable pero no dejarnos invadir por la zozobra. Últimamente, ante las claras circunstancias adversas que se avecinan, deberíamos tratar de tomar la vida con filosofía, con estoicismo. El estoicismo es una filosofía helenística, que se explicó en Grecia hace 2.300 años. Esta doctrina, de aplicarla, puede también hoy, a dar alivio, favorecer la aceptación de un entorno, más bien hostil. La escuela estoica fue creada en Atenas a principios del S.III a. de C. por el sabio Zenón de Citio, el estoico, -nacido en Chipre, entonces colonia griega-, predicaba Zenón una ética y actitud personal basada en un método lógico que creía en la aceptación de eventualidades en el marco de un mundo natural, no siempre favorable. Zenón entendía que todo sucedía y se organizaba según una causa, a veces desconocida, causa y efectos que había que enmarcarlos dentro de la estructura general y racional del universo. Decía que no podemos controlar lo que pasa en nuestro alrededor, pero si podemos intervenir en lo que pensamos y juzgamos sobre lo que sucede. Sería un error pretender una sociedad ideal, pretensión, que resultaría, pues finalmente, falsamente positiva.

Esta escuela filosófica propugnaba el dominio y control de los sentimientos sobre situaciones que perturban la vida, valiéndose solamente de la fría razón. Y como seres racionales que son los humanos, estos, deben lograr aceptar, con autocontrol, el bienestar o malestar que proporciona el momento tal como se presenta. Se debe de mantener una actitud que esté de acuerdo con la naturaleza cosas. Estoicos como Seneca o Epicteto insistieron en que una persona inteligente es más resistente a la desgracia, al infortunio, porque goza de lo que llamaban «calma estoica». La doctrina estoica tuvo una gran aceptación en el mundo grecorromano hasta el S.II de. de C., el emperador Marco Aurelio fue un destacado seguidor de la disciplina y por ello se consideraba a si mismo libre y feliz. Durante el periodo más duro de Renacimiento la filosofía estoica conoció un avivamiento, -«el neoestoicismo», para posteriormente caer en el olvido, Esta filosofía hoy se está introduciendo nuevamente, se vuelve a considerar útil, - se trata de un «estoicismo moderno»-, que puede, desde la «calma estoica», valorar y calibrar la fatalidad y ayudar a encontrar salida a los problemas que acucian hoy a la sociedad actual. Massimo Pigliucci, profesor de City College de Nueva York, en su libro Como ser un estoico, sostiene que esta filosofía tiene como rasgo importante su practicidad, según él, se puede encontrar una vida más fácil y soluciones con sentido. «No se trata de suprimir las emociones sino en reconocerlas, reflexionar sobre lo que las provoca y redirigirlas hacia nuestro bien». También se debe distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, para no perder el tiempo sobre lo que no podemos actuar. El estoicismo, según el método Invicto de Marcos Vázquez, debe ser un punto de reflexión, ayuda a ser capaces de controlarnos a nosotros mismos y a intentar conseguir lo que realmente importa. El asumir una actitud estoica puede resultar un bálsamo emocional y encontrar acomodo a los problemas que nos acucian. Hay que ser conscientes de que los eventos adversos y también favorables, son pasajeros por ello hay que afrontarlos desde una actitud estoica, porque si duda pasarán.