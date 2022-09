La ferida patriarcal

La setmana passada vaig estar a casa d’uns bons amics a Maria de la Salut i, en el sobretaula després de dinar, la madona de la casa, Antònia Garau Matas —poso nom i llinatges, perquè ella així l’ha volgut—, em va demanar que fes en el proper article una referència a les dones víctimes de violència de gènere, més en concret, em va trametre el seu desencís i alhora queixa, perquè molt de guardar un minut de silenci quan mor alguna, però mai s’ha fet cap homenatge mitjançant una placa commemorativa, com es fa amb altres víctimes i en altres circumstàncies, que perpetuï la seva vàlua. Es mereixen tota la nostra atenció, no per seguir la moda de torn, seria desafortunat o enganyós i fictici, sinó perquè estem convençuts, com així sempre ha estat, del paper que juga la dona en la nostra societat. Són dones com les que va presentar en el seu moment Bertolt Brecht, «Mares Coratge». Així, doncs, la raó d’aquest escrit parteix dels arguments de n’Antònia, que si hom té la sort de conèixer-la, sabrà per què.

És tema recurrent en els mitjans de comunicació, premsa escrita i audiovisuals, les notícies sobre les dones que han estat víctimes de la violència de la seva parella o exparella, a la que ja alguns anomenen «terrorisme masclista» o «violència masclista». Habitualment usem indistintament tant «violència de gènere» com «violència masclista» per a referir-nos a l’agressió física, sexual, psicològica i social contra una dona pel fet de ser dona. Ara bé, legalment no tenen el mateix significat. En el Codi penal, segons els experts, per «violència de gènere» s’entén les agressions que es produeixen en el marc d’una relació de parella o exparella; en canvi, pel que fa a «violència masclista» —com a concepte més ampli— s’entén una agressió d’un home cap a una dona, independentment si és una relació de parella o no. Actualment, si no vaig errat, el Codi penal no recull, tot i les veus autoritzades que demanen urgentment que s’inclogui, la violència masclista o la violència contra la dona com un tipus de delicte. Amb tot, hi ha altres maneres de fer mal a la dona, quan els fills són les víctimes de l’agressor per tal de provocar en ella el dolor més gran possible. Manipulació dels fills, no complir el règim de visites, posar-los en contra de la mare, retenir-los i, la forma més extrema de violència, assassinar-los. Això és la «violència vicària», una nova forma de violència de gènere exercida sobre els fills per castigar a la mare. Malauradament, aquest tipus de violència augmenta, però que no sorgeix ipso facto, sinó que es cou a foc lent, precedida d’una època llarga de maltractaments de l’home envers la dona. Moltes institucions, ONG i altres, es queixen que aquestes notícies s’han convertit en rutina i que contribueixen a la normalització d’uns fets que més aviat haurien de produir una acció positiva en contra d’aquesta violència. És absurd o —si voleu una paraula més suau— insuficient el minut de silenci que es fa en les administracions de l’Estat, centres educatius i així altres, cada vegada que hi ha un crim contra una dona. És irrisori condemnar simplement els assassinats, demanar més coordinació entre les diverses organitzacions, i al final, com un torrent fal·laç, tot acabi desapareixent. Amb això no contribuïm a erradicar aquesta nafra, perquè demà o demà passat, tantost un malson, passarà el mateix. La violència contra les dones no és un problema de les dones, és un problema que ens afecta a tots i totes, si és que volem construir una societat d’iguals. És l’Estat que ha de posar més eines per tal d’erradicar aquesta dissort. Realment té molt de fronts oberts, tanmateix, cal que posi fil a l’agulla, com la balanguera, per abolir els estrips. No podem apedaçar un vestit vell amb pedaços nous, no serviria de res. Vestit nou, patrons de conducta nous. Si realment ens creiem que som una societat democràtica, és a dir, d’iguals, aleshores els vells esquemes patriarcals ja no serveixen, s’han d’abolir, destruir i eliminar d’una vegada per sempre. Agradi o no, la societat ha canviat i ens hem d’adaptar als canvis, especialment aquells que tenen a veure amb els drets humans. Endemés, ens cal més sensibilitat pel que fa al poder judicial, que sovint segueix culpabilitzant a les dones de llurs agressions. Tallem de soca-rel els feminicidis —terme encunyat a Ciudad Juárez, Mèxic— dels misògins i llur impunitat, perquè atempten contra els drets de les dones, de la seva seguretat i posen en risc les seves vides. D’ençà que existeixen els registres estadístics, si no recordo malament de l’any 2003, hi ha hagut més de mil dones assassinades, segons els recomptes actuals. Hi ha moments que sembla que una mort crida a una altra, el mateix passa amb les violacions. A partir de la violació de la «manada», quantes altres hi ha hagut posteriorment? A vegades hom es pregunta si és bo donar totes aquestes informacions en els mitjans de comunicació, que sovint comporten gran morbositat addicional; tanmateix, al capdavall, sembla que fa l’efecte contrari, en comptes de conscienciar a la ciutadania, desvetlla els instints més funestos dels éssers humans. No cal endinsar-nos més per aquests viaranys. No fa gaire que tinc el costum de mirar i escoltar durant un període de temps breu, no aguanto més, el First Dates de la Cuatro, com una manera de fer sociologia i veure, encara que de manera superficial, que és el que passa amb les relacions de parella. Aprenc molt, i el meu lèxic respecte a l’«amor» ha crescut considerablement, tot escoltant els comensals que allà hi van, sobretot els més joves, paraules com relacions obertes, relacions tancades, binari o no binari, poliamor, bisexual, polisexual... i un caramull més que no recordo ni vull recordar. Després, cadascú esmenta les relacions anteriors que han tingut, i al·lots i al·lotes joveníssims parlen de tres, quatre o més relacions serioses —no compten les no serioses— amb a penes vint anys. Què espereu d’aquesta cita?, és la pregunta més habitual. I la resposta és gairebé sempre la mateixa, que quan el vegi o la vegi l’estómac em faci pessigolles i que sàpiga divertir-me. Molts venen ben tatuats i en pírcings arreu del cos, en les parts que són visibles, les altres no ho sabem. Alguns esmenten relacions anteriors que han qualificat de tòxiques, una qüestió força preocupant avui dia, i que demana una reflexió més profunda, perquè impliquen seqüeles greus que afecten a les relacions. Sovint es percep dolor, poca autoestima, frustració... En fi, el programa és un altaveu a la diversitat i, malgrat que sigui un espectacle televisiu prou dégoûtant, diuen que serveix per a educar i mostrar realitats que aparentment semblen normals. Esperem que aquesta sigui la seva finalitat. Ara bé, una cosa queda clara, encara cal recórrer un llarg camí per a sentir-nos iguals, home i dona.