Aquesta setmana s’han posat en marxa els nous preus al transport públic; no ja de les Illes Balears, sinó de quasi tota Espanya. Efectivament: les imatges dels noticiaris ens han mostrat com madrilenys, catalans, bascs o balears agafaven el transport públic amb un descompte notable respecte al dia anterior. Pel que fa a la CAIB, l’ encertada mesura de descomptes ha d’obligar a la vegada l’establiment de majors freqüències a totes les línies afectades per la disposició. El que seria fins i tot contraproduent fóra una incentivació del transport via preu, però que l’experiència resultant pugui arribar a ser negativa per a l’usuari final. S’espera que hi hagi hagut la suficient previsió: la visió de vagons o autobusos plens fins a dalt podria tenir un «efecte boomerang» cap el cotxe.

Per ara, la decisió tan sols afectarà un nombre determinat de mesos i tan sols a la població resident. Ara bé, tenint en compte la realitat econòmica i social de les Illes Balears, una bona manera d’assolir majors quotes d’ús dels trens i autobusos públics seria la d’estendre l’ús de la tarja TIB als visitants esporàdics que tenim. Altrament dit, turistes. Una bona manera de fer-ho possible seria amb acords de la Comunitat de les Illes Balears amb els Tour Operadors. Plantejar una «TIB turista», amb un format més reduït que la dels residents, que es pogués dur des del país emissor. Si aital s’esdevingués, seria una passa més cap a la menor contaminació de les Illes Balears. Es tengui en compte que un servei d’autobusos i trens eficients, ràpids i barats minvaria la «necessitat» de llogar un automòbil. Amb la qual cosa la sensació de no cabre-hi potser minvaria una mica. O dit d’una altra manera, posaria en evidència qui, des de fa una dècada, massifica de manera real i sistemàtica la nostra terra: el Turisme Vacacional.