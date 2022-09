De promociones, fuego graneado, y reconexiones

El ayuntamiento de Palma se está superando a sí mismo. Es tal el confusionismo entre la concejala de Turismo del PSOE, Elena Navarro, el concejal de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Alberto Jarabo, de UP, y la concejala de Model de Ciutat, de Més, Neus Truyol, a propósito de una non nata campaña de promoción turística financiada por la ecotasa anunciada el lunes por el portavoz del ayuntamiento, Jarabo, que, una vez más, pone en evidencia la jaula de grillos del tripartito gobernante, donde la figura del alcalde (sí, existe, se llama José Hila) como responsable de la coordinación de las concejalías no aparece por ninguna parte. No se sabe si por exclusión propia ante el pandemónium del tripartito o por imposición de cada grillo que no quiere más ego que el suyo. El que presentó la campaña el lunes, Jarabo, desdiciéndose el martes, argumentando que no se le trasladó correctamente la información del proyecto de Playa de Palma para atraer «nómadas digitales» (signifique lo que signifique), influencers y youtubers; que no se había hablado de promoción turística y su sorpresa al recibir el argumentario para la rueda de prensa. Elena Navarro anunciaba el mismo martes la retirada de la promoción turística mediante «influencers» presentada el lunes; que había habido un «error de transcripción»; y que en ningún momento se trataba de «promoción turística» sino de «cambio de modelo»; para, a continuación, afirmar que el PSOE había reculado ante UP y Més y que se mantiene el proyecto para cambiar el modelo turístico, sin promoción, apostando por los nómadas digitales. Añade, en neolengua orwelliana, que no le gusta la palabra reculado, que prefiere limar aristas. No se entiende que si sólo había habido un error de transcripción por qué habría que limar aristas. No saben lo que se traen entre manos. Es imposible mejorar este cachondeo espeso y municipal que financiamos con nuestros impuestos.

Quienes sí parece que tienen claro lo que tienen que hacer son los dirigentes del PSOE. A lo que han dedicado los ministros el mes de agosto, de acuerdo con las instrucciones recibidas del autócrata narcisista, es a vapulear a insultos a Feijóo, el líder de maneras de cardenal sibilino. Le han llamado vago, ignorante, egoísta, extremista, mentiroso, incompetente, sectario, populista, cínico, insolvente, negacionista, etc. No caen en la cuenta de que la ciudadanía no es tonta. Que, de repente, tras dos años de gobierno de Sánchez y uno del último cambio, se pongan al unísono a proferir insultos ministros que hasta el momento eran ejemplos de circunspección (a excepción de M.J. Montero, de vocalización taladrante) suena raro, artificial, impuesto. Es un dicterio más del plusmarquista nacional en decretazos de toda la historia democrática española, que convierte a ministros y ministras en sicarios de sus maldades, situándose cobardemente a resguardo de la crítica a su falta de escrúpulos institucionales. No descarto que tanto fuego graneado contra Feijóo no acabe victimizándole y reforzándole como alternativa ante tanta y tan desesperada descalificación. Hacen oposición a quien invisten ya como presidente in pectore. Si, además, llamarle vago, si comparamos su trayectoria en Galicia con cuatro victorias consecutivas, con la indolencia de Rajoy, resulta a todas luces un insulto que se revuelve contra el insultador. Y si se le intentan aplicar insultos como ignorante, egoísta, mentiroso, sectario, populista, cínico e insolvente, que son directamente aplicables a Sánchez, que les insta a que le devoren como una manada de sabuesos (sería Acteón Feijóo convertido en ciervo por Diana Sánchez si los sabuesos fueran suyos) el disparate resulta pueril y contraproducente. Un síntoma claro de desesperación, un desatino que desnuda a un déspota endiosado.

El pasado domingo Pilar Alegría y Abel Caballero presentaron una campaña del PSOE que comenzará el 3 de setiembre en la que participarán desde el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en un mínimo de treinta actos, ministros y dirigentes de la formación en un centenar de actos hasta diciembre, en la que pondrán en valor la gestión del Gobierno. El lema de la campaña será El Gobierno de la gente. Se reivindicará desde la gestión de la pandemia hasta la ley del sólo sí es sí, pasando por medidas como la gratuidad del transporte, la reforma laboral, la nueva cotización de los autónomos o el decreto energético. Caballero afirmó que no se trataba de una campaña de publicidad sino de una forma de sensibilizar a la ciudadanía sobre la gestión del Gobierno y de reconectar con la calle. No ocultaron que el propósito es el de dar la vuelta a las encuestas que en estos momentos favorecen al PP. Es muy legítima la voluntad del PSOE de darle la vuelta a las encuestas. Pero es muy dudoso que una campaña partidaria que involucre al Gobierno en pleno hasta diciembre sea el escenario más adecuado para un Gobierno que debería centrar sus esfuerzos en paliar las consecuencias pavorosas de una inflación superior al 10% y en afrontar las de una recesión económica anunciada por todos los especialistas económicos: del 4% en Europa y del 2% en España, con un previsible aumento del desempleo. La respuesta del Gobierno ante las encuestas desfavorables es todo un clásico de todos los gobiernos en situación parecida: «la gestión ha sido excelente pero no hemos sabido explicarla». Un clásico falso. Por eso llaman a esa campaña «sensibilización». A ver si nos convencen en tres meses de lo que no han sabido hacer durante dos años. Que nos convenzan de que mientras los jóvenes no tiene futuro, que mientras el paro va a dispararse a partir de octubre, que mientras los salarios suben muy por debajo de la inflación, mientras las intervenciones en la sanidad pública se aplazan hasta un año y va muriendo la gente, mientras una cita en el centro de salud se aplaza semanas, una para el INSS o para renovar el carné de identidad se demora meses, cuando la administración es insolvente para resolver los trámites que exige a la ciudadanía pero recauda más que nunca por la inflación, el Gobierno va a incrementar las pensiones a los jubilados de acuerdo con la subida del IPC, 15.000 millones de euros, un colectivo de 10 millones de votos donde el PSOE obtiene su mayor porcentaje. Que nos cuenten que el actual es el gobierno de la gente no deja de ser un sarcasmo sangrante. Debe ser por esto que Margarita Robles asegura con mirada extracorpórea que «habrá mucho sufrimiento». ¿Todavía más?