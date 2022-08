¿Y los caballos?

Desde hace unos años, el movimiento animalista se ha hecho cada vez más fuerte en Palma. Es una obviedad trasladable incluso a términos electorales: el Partido Animalista sigue registrando, consulta tras consulta, un más que respetable y continuado aumento de escrutinios. A este paso, no nos debería ser extraño ver a un regidor palmesano ( en la Part Forana ya encontramos a alguno), escaño en alguno de los cuatro Consells e incluso un representante autonómico. No puede faltar tanto.

Una de sus últimas contiendas ha sido la lucha para la erradicación de las carrozas tiradas por tracción animal. Haciendo gala de músculo, los y las animalistas palmesanos han logrado convencer a las autoridades locales de que lo mejor para los equinos era que fueren sustituidos por modernas «galeras eléctricas». Sin tener en cuenta dos factores no banales. El primero, medioambiental: las últimas son, de largo, absolutamente nocivas para el medio ambiente. Y es que la fabricación de una sola batería equivale a miles de boñigas -máximo agente contaminador de origen animal- en cuanto a generación de CO2 se refiere. El segundo punto es administrativo: a día de hoy, no hay ningún modelo de «galera eléctrica» homologado por la Dirección General de Transporte.

Pese a todo, se han salido con la suya. Y, si nadie no lo impide, gracias al movimiento animalista - y de los políticos palmesanos, dicho sea de paso - vamos a asistir a una de las más gratuitas masacres que en Mallorca se recuerden. Porque si de nada sirven Faraón y compañía, su destino final no va a ser otro que el cadalso, la venta a un mercader de carne animal. Quien muy probablemente enviará al grueso de los equinos al matadero. Macabra justicia poética: los antaño orgullosos tiradores de galeras proveerán a la industria alimentaria de mascotas… con la cual cosa acabarán no ya con el suplicio de los percherones, sino con los rocines en sí mismos. Ejemplar.

Y es que según qué conciencias han querido eliminar la visión del sudoroso bayo empujando una diligencia de paseo bajo el sol. Pero… ¿y los caballos? ¿ Alguien ha pensado en ellos?

Parece que no.